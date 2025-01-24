Летит к легенде. Украинский легионер из Англии пройдет медосмотр в Хорватии
Назарий Русин максимально близок к тому, чтобы стать игроком «Хайдука»
Украинский нападающий «Сандерленда» Назарий Русин присоединится к «Хайдуку», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 26-летний футболист 24 января игрок пройдет медосмотр в Хорватии и подпишет контракт. Это будет полугодичная аренда с опцией выкупа. Назарий Русин отказывал «Абердину» и черкасскому ЛНЗ.
Хорватский коллектив, к которому должен в ближайшее время присоединиться украинец, возглавляет легендарный экс-футболист «Милана» Дженнаро Гаттузо.
Ранее сообщалось о том, что Русин покинет «Сандерленд».
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