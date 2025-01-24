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Англия
24 января 2025, 12:38 | Обновлено 24 января 2025, 12:56
1696
0

Летит к легенде. Украинский легионер из Англии пройдет медосмотр в Хорватии

Назарий Русин максимально близок к тому, чтобы стать игроком «Хайдука»

24 января 2025, 12:38 | Обновлено 24 января 2025, 12:56
1696
0
Летит к легенде. Украинский легионер из Англии пройдет медосмотр в Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Украинский нападающий «Сандерленда» Назарий Русин присоединится к «Хайдуку», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 26-летний футболист 24 января игрок пройдет медосмотр в Хорватии и подпишет контракт. Это будет полугодичная аренда с опцией выкупа. Назарий Русин отказывал «Абердину» и черкасскому ЛНЗ.

Хорватский коллектив, к которому должен в ближайшее время присоединиться украинец, возглавляет легендарный экс-футболист «Милана» Дженнаро Гаттузо.

Ранее сообщалось о том, что Русин покинет «Сандерленд».

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Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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