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Англия
23 января 2025, 22:27 | Обновлено 23 января 2025, 22:33
618
0

Источник: Русин покинет Сандерленд и продолжит карьеру в Хорватии

Хайдук из Сплита может стать новой остановкой в карьере украинского хавбека

23 января 2025, 22:27 | Обновлено 23 января 2025, 22:33
618
0
Источник: Русин покинет Сандерленд и продолжит карьеру в Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил о новом повороте в карьере украинского форварда Назария Русина.

Назарий Русин покинет «Сандерленд», однако в УПЛ он не вернется. Хотя интерес к нему проявлял черкасский ЛНЗ, игрок сделал другой выбор.

Русин близок к продолжению карьеры в чемпионате Хорватии. Его новым клубом может стать «Хайдук» из города Сплит, который возглавляет Дженнаро Гаттузо.

Пока что клуб из Хорватии ведет переговоры с «Сандерлендом» об аренде украинского нападающего.

В текущем сезоне Русин сыграл за черных котов 8 матчей в Чемпионшипе, без забитых голов.

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Назарий Русин Сандерленд Хайдук Сплит ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ аренда игрока Игорь Бурбас Дженнаро Гаттузо
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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