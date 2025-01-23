Источник: Русин покинет Сандерленд и продолжит карьеру в Хорватии

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил о новом повороте в карьере украинского форварда Назария Русина.

Назарий Русин покинет «Сандерленд», однако в УПЛ он не вернется. Хотя интерес к нему проявлял черкасский ЛНЗ, игрок сделал другой выбор.

Русин близок к продолжению карьеры в чемпионате Хорватии. Его новым клубом может стать «Хайдук» из города Сплит, который возглавляет Дженнаро Гаттузо.

Пока что клуб из Хорватии ведет переговоры с «Сандерлендом» об аренде украинского нападающего.

В текущем сезоне Русин сыграл за черных котов 8 матчей в Чемпионшипе, без забитых голов.