У украинского легионера было предложение покинуть Англию
Арендовать Назария Русина хотел «Абердин»
Шотландский «Абердин» интересуется украинским нападающим английского «Сандерленда» Назарием Русиным, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.
По информации источника, клуб Премьершипа был близок к аренде 26-летнего футболиста, но сам игрок отклонил предложение и сейчас рассматривает другие варианты продолжения карьеры.
В сезоне 2024/25 Назарий Русин провел 10 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Назарием Русиным интересуется черкасский ЛНЗ.
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