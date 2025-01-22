У украинского легионера было предложение покинуть Англию

Шотландский «Абердин» интересуется украинским нападающим английского «Сандерленда» Назарием Русиным, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

По информации источника, клуб Премьершипа был близок к аренде 26-летнего футболиста, но сам игрок отклонил предложение и сейчас рассматривает другие варианты продолжения карьеры.

В сезоне 2024/25 Назарий Русин провел 10 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Назарием Русиным интересуется черкасский ЛНЗ.