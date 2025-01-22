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  4. У украинского легионера было предложение покинуть Англию
Англия
22 января 2025, 13:35 |
1317
0

У украинского легионера было предложение покинуть Англию

Арендовать Назария Русина хотел «Абердин»

22 января 2025, 13:35 |
1317
0
У украинского легионера было предложение покинуть Англию
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Шотландский «Абердин» интересуется украинским нападающим английского «Сандерленда» Назарием Русиным, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

По информации источника, клуб Премьершипа был близок к аренде 26-летнего футболиста, но сам игрок отклонил предложение и сейчас рассматривает другие варианты продолжения карьеры.

В сезоне 2024/25 Назарий Русин провел 10 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Назарием Русиным интересуется черкасский ЛНЗ.

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Дмитро Вус Источник: Zorya Londonsk
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