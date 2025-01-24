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Лига Европы
24 января 2025, 11:44 | Обновлено 24 января 2025, 12:10
77
0

Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Мы хотим попасть в финал в Бильбао»

Бруну Фернандеш озвучил задачу «красных дьяволов»

24 января 2025, 11:44 | Обновлено 24 января 2025, 12:10
77
0
Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Мы хотим попасть в финал в Бильбао»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился эмоциями после победы «Манчестер Юнайтед» над «Рейнджерс» в Лиге Европы. Португалец заявил, что «красные дьяволы» хотят выйти в финал турнира.

«К сожалению, у нас все пошло не так [против Брайтона], но сегодня было важно одержать победу, потому что мы хотим выиграть Лигу Европы. Мы хотим попасть в финал в Бильбао, поэтому мы хотим быть в топ-восемь [автоматическое место квалификации для плей-офф].

«Речь не о доказательстве характера, мы доказываем это в течение 90 минут, и мы не можем обнаруживать это только тогда, когда пропускаем гол или что-то меняем. Нам нужно быть последовательными в течение 90 минут, и, к сожалению для нас, мы пропустили гол во втором тайме и должны были забивать, чтобы победить», – сказал Бруну.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил о желании клуба выиграть Лигу Европы.

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Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Лига Европы Глазго Рейнджерс
Олег Вахоцкий Источник: Manchester Evening News
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