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Украина. Премьер лига
24 января 2025, 10:19 | Обновлено 24 января 2025, 10:24
516
1

Бабич назвал игрока Черноморца, который не уступает лидеру Динамо

Александр Бабич похвалил Богдана Билошевского

24 января 2025, 10:19 | Обновлено 24 января 2025, 10:24
516
1
Бабич назвал игрока Черноморца, который не уступает лидеру Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бабич

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич расхвалил воспитанника «Динамо» Богдана Билошевского, ныне выступающего за «моряков».

– Бывшая звезда юношеского состава Динамо Белошевский во взрослом футболе выглядит не столь ярко. У Богдана психологический излом после травмы?

– Для меня важно, чтобы в центре поля находились разрушитель и технарь. На примере Мариуполя, Игнатенко – это автомат Калашникова. Пешелек – дирижер на мяче. Когда появилась возможность пригласить Белошевского, мне говорили, что он не показывает тот футбол, который демонстрировал на юношеском уровне. При максимальной нагрузке Бодя начинает ломаться. Такое бывает, когда молодой игрок вытянулся, не оброс мышцами и не выдерживает мышцы.

Мы нашли к нему верный подход. Бодя не может быстро переключиться после ошибки. Он очень большой объем выполняет, не меньше бражки (если брать движение, километраж). Белошевский спрогрессирует, если будет искать свободные зоны, будет работать с мячом. Мы видим, что он подчищает в основном за партнерами и на этом фоне малозаметен в плане креативных действий. Я буду очень рад, если мы поможем ему проявить себя в Черноморце.

Ему всего 24 года. Расцвет для этой позиции 26-27 лет. Время у Белошевского есть. Главное, чтобы собрание прошло без травм.

В нынешнем сезоне Богдан Белошевский провел 12 матчей за «Черноморец» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

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Александр Бабич Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Богдан Билошевский чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Gargantua81
трудно сказать, что с ним случилось
большой талант, но похоже так и не заиграет
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