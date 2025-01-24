Перед сборной Украины. Фабрицио Романо назвал нового коуча сборной Бельгии
Руди Гарсия возглавит бельгийскую национальную команду
Французский тренер Руди Гарсия возглавит сборную Бельгии, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 60-летний специалист прошлой ночью подписал соглашение с бельгийской федерацией футбола. Последним место работы француза был «Наполи», который он покинул в конце 2023 года.
17 января Доминико Тедеско покинул пост главного тренера сборной Бельгии.
Первыми официальными матчами у руля «красных дьяволов» для Руди стану встречи со сборной Украины в плей-офф Лиги наций 20 и 23 марта.
Ранее сообщалось о том, что стало известно, где сборная Украины проведет матч со сборной Бельгии.
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Поединок состоится 24 января, ориентировочное время начала игры – 05:30 по Киеву