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  4. Перед сборной Украины. Фабрицио Романо назвал нового коуча сборной Бельгии
Бельгия
24 января 2025, 09:59 |
975
0

Перед сборной Украины. Фабрицио Романо назвал нового коуча сборной Бельгии

Руди Гарсия возглавит бельгийскую национальную команду

24 января 2025, 09:59 |
975
0
Перед сборной Украины. Фабрицио Романо назвал нового коуча сборной Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Руди Гарсия

Французский тренер Руди Гарсия возглавит сборную Бельгии, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 60-летний специалист прошлой ночью подписал соглашение с бельгийской федерацией футбола. Последним место работы француза был «Наполи», который он покинул в конце 2023 года.

17 января Доминико Тедеско покинул пост главного тренера сборной Бельгии.

Первыми официальными матчами у руля «красных дьяволов» для Руди стану встречи со сборной Украины в плей-офф Лиги наций 20 и 23 марта.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, где сборная Украины проведет матч со сборной Бельгии.

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Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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