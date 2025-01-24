Перед сборной Украины. Фабрицио Романо назвал нового коуча сборной Бельгии

Французский тренер Руди Гарсия возглавит сборную Бельгии, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 60-летний специалист прошлой ночью подписал соглашение с бельгийской федерацией футбола. Последним место работы француза был «Наполи», который он покинул в конце 2023 года.

17 января Доминико Тедеско покинул пост главного тренера сборной Бельгии.

Первыми официальными матчами у руля «красных дьяволов» для Руди стану встречи со сборной Украины в плей-офф Лиги наций 20 и 23 марта.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, где сборная Украины проведет матч со сборной Бельгии.