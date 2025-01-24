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  4. Новак Джокович – Александр Зверев. Что произошло? Видеообзор матча
Australian Open
24 января 2025, 09:13 |
586
0

Новак Джокович – Александр Зверев. Что произошло? Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Australian Open 2025

24 января 2025, 09:13 |
586
0
Новак Джокович – Александр Зверев. Что произошло? Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев и Новак Джокович

24 января 24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 7) завершил выступления в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2025.

Ноле вышел на корт против второй ракетки мира Александра Зверева (Германия) и проиграл ему тай-брейк первого сета со счетом 5:7.

Джокович не сумел продолжить поединок из-за травмы бедра.

Зверев в третий раз в карьере вышел в финале турнира Grand Slam и поборется за свой первый трофей мейджора либо против Янника Синнера, либо против Бена Шелтона.

Видеообзор матча Новак Джокович – Александр Зверев

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Новак Джокович Александр Зверев Australian Open 2025 видео теннисные видеообзоры травма травма бедра
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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