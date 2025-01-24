Новак Джокович – Александр Зверев. Что произошло? Видеообзор матча

24 января 24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 7) завершил выступления в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2025.

Ноле вышел на корт против второй ракетки мира Александра Зверева (Германия) и проиграл ему тай-брейк первого сета со счетом 5:7.

Джокович не сумел продолжить поединок из-за травмы бедра.

Зверев в третий раз в карьере вышел в финале турнира Grand Slam и поборется за свой первый трофей мейджора либо против Янника Синнера, либо против Бена Шелтона.

Видеообзор матча Новак Джокович – Александр Зверев