Новак Джокович – Александр Зверев. Что произошло? Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Australian Open 2025
24 января 24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 7) завершил выступления в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2025.
Ноле вышел на корт против второй ракетки мира Александра Зверева (Германия) и проиграл ему тай-брейк первого сета со счетом 5:7.
Джокович не сумел продолжить поединок из-за травмы бедра.
Зверев в третий раз в карьере вышел в финале турнира Grand Slam и поборется за свой первый трофей мейджора либо против Янника Синнера, либо против Бена Шелтона.
Видеообзор матча Новак Джокович – Александр Зверев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лидер сборной заняла десятую строчку
Чжан Чжилей и Агит Кабайел встретятся на ринге 22 февраля в Эр-Рияде