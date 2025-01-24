«Шахтер приятно удивил». Экс-игрок дончан о победе над Брестом

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями от победы «горняков» в Лиге чемпионов над французским «Брестом» – 2:0:

«Сложно сказать, на какой тактической схеме остановился бы «Шахтер», если бы в этом его составе был Данило Сикан. Об этом более конкретно может рассказать руководитель дончан. Имеем то, что имеем, но где-то сложилось впечатление, что неожиданно в роли «Шахтера» оказался ... «Брест», потому что «горожане» не получили никаких дивидендов от того, что это был лишь первый официальный матч «горняков» в этом году, что у них было мало времени для подготовки.

Игра «Шахтера» произвела очень приятное впечатление своей сбалансированностью, когда каждый футболист четко знал свой маневр. Теперь остается дождаться заключительного поединка в групповом раунде в Дортмунде и убедиться, действительно ли дончане близки к своим оптимальным кондициям. И хотя в Германии, к сожалению, далеко не все будет зависеть от «горняков», убежден, что они будут биться до конца и очень хочется, чтобы счастливый билет в следующий раунд достался именно им».

Ранее мы сообщали, что спортивный директор ФК «Шахтер» Дарио Срна прокомментировал переход нападающего Даниила Сикана в турецкий «Трабзонспор».