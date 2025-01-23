«Это его бесило». Экс-одноклубник сказал, почему Довбик не заиграл в Дании

Бывший партнер украинского форварда Артема Довбика по линии атаки в «Сеннерьюски» Март Лиедер рассказал, почему тот не смог заиграть в Дании.

«Я хорошо его помню, он достиг больших успехов. Его талант был виден, но у него были трудности. Он часто оставался на скамейке запасных, потому что перед ним был нападающий высочайшего класса (смеется – прим.).

В том сезоне я много играл, а Артем имел проблемы с адаптацией. Он плохо говорил по-английски, и это его раздражало.

Он решил вернуться в Украину и сильно вырос после этого. Но в Дании ему не удавалось часто и сильно бить по воротам», – цитирует Лиедера Noordhollands Dagblad.

Довбик выступал за «Сеннерьюск» в сезоне-2019/2020 на правах аренды. Всего за датский клуб он сыграл 23 матча, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Ранее стала известна оценка Довбика за матч Лиги Европы с «АЗ» Алкмаар.