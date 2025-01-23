Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это его бесило». Экс-одноклубник сказал, почему Довбик не заиграл в Дании
Другие новости
23 января 2025, 23:36 |
649
0

«Это его бесило». Экс-одноклубник сказал, почему Довбик не заиграл в Дании

Март Лиедер признал талант Артема

23 января 2025, 23:36 |
649
0
«Это его бесило». Экс-одноклубник сказал, почему Довбик не заиграл в Дании
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший партнер украинского форварда Артема Довбика по линии атаки в «Сеннерьюски» Март Лиедер рассказал, почему тот не смог заиграть в Дании.

«Я хорошо его помню, он достиг больших успехов. Его талант был виден, но у него были трудности. Он часто оставался на скамейке запасных, потому что перед ним был нападающий высочайшего класса (смеется – прим.).

В том сезоне я много играл, а Артем имел проблемы с адаптацией. Он плохо говорил по-английски, и это его раздражало.

Он решил вернуться в Украину и сильно вырос после этого. Но в Дании ему не удавалось часто и сильно бить по воротам», – цитирует Лиедера Noordhollands Dagblad.

Довбик выступал за «Сеннерьюск» в сезоне-2019/2020 на правах аренды. Всего за датский клуб он сыграл 23 матча, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Ранее стала известна оценка Довбика за матч Лиги Европы с «АЗ» Алкмаар.

По теме:
Гол не забил, зато нос разбил. Известна оценка Довбика за матч с АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар – Рома – 1:0. Без Довбика не справились. Видео голов и обзор
Первый блок матчей Лиги Европы. Отмененный гол Яремчука, грубый фол Довбика
Артем Довбик Сеннерйюск чемпионат Дании по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФАНАТКА ДНЯ. Эмили Ратаковски – топ-модель, которая болеет за Наполи!
Футбол | 23 января 2025, 23:49 1
ФАНАТКА ДНЯ. Эмили Ратаковски – топ-модель, которая болеет за Наполи!
ФАНАТКА ДНЯ. Эмили Ратаковски – топ-модель, которая болеет за Наполи!

У неаполитанцев – потрясающая поддержка!

Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
Футбол | 23 января 2025, 01:55 3
Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ

В УЕФА похвалили выступление Шахтера

Будет официальное предложение. Зинченко покинет Арсенал в январе
Футбол | 23.01.2025, 17:22
Будет официальное предложение. Зинченко покинет Арсенал в январе
Будет официальное предложение. Зинченко покинет Арсенал в январе
Завершен хоккейный турнир Универсиады. Кто взял медали вместе с Украиной
Хоккей | 23.01.2025, 05:50
Завершен хоккейный турнир Универсиады. Кто взял медали вместе с Украиной
Завершен хоккейный турнир Универсиады. Кто взял медали вместе с Украиной
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
Футбол | 23.01.2025, 09:56
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
22.01.2025, 00:03 6
Бокс
Универсиада. Определен соперник сборной Украины по хоккею в матче за бронзу
Универсиада. Определен соперник сборной Украины по хоккею в матче за бронзу
22.01.2025, 06:30
Хоккей
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
22.01.2025, 07:43 4
Футбол
Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
22.01.2025, 21:42 203
Футбол
Боб АРУМ: «Этот боксер легендарнее Пакьяо. Он его превосходит»
Боб АРУМ: «Этот боксер легендарнее Пакьяо. Он его превосходит»
22.01.2025, 22:59 1
Бокс
Промоутер сообщил, с каким боксером Кличко не хочет драться. А Фьюри?
Промоутер сообщил, с каким боксером Кличко не хочет драться. А Фьюри?
22.01.2025, 02:26
Бокс
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
23.01.2025, 18:55 305
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
23.01.2025, 06:23 58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем