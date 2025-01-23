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  4. Гол не забил, зато нос разбил. Известна оценка Довбика за матч с АЗ Алкмаар
Лига Европы
23 января 2025, 22:47 |
176
0

Гол не забил, зато нос разбил. Известна оценка Довбика за матч с АЗ Алкмаар

Артем Довбик провел на поле всего 1 тайм

23 января 2025, 22:47 |
176
0
Гол не забил, зато нос разбил. Известна оценка Довбика за матч с АЗ Алкмаар
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 23 января, проходил матч 7-го тура Лиги Европы между «АЗ» Алкмаар и римской «Ромой».

Команды играли на стадионе АФАС в Алкмаре. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

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Украинский нападающий гостей Артем Довбик провел на поле 45 минут, на второй тайм не вышел, ибо его заменил Матиас Суле. Голами не отмечался, получил желтую карточку. Запоминающимся можно назвать момент, когда Артем в борьбе нечаянно разбил нос игрока нидерландского коллектива. SofaScore оценил игру Довбика в 6.6 из 10, а WhoScored в 6.4. Лучшим игроком SofaScore признал Пауло Дибало, а SofaScore – Давидє Вольфе. Они получили оценки 8.0 и 76 соответственно.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» уступила «АЗ» Алкмаар.

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Артем Довбик Лига Европы АЗ Алкмаар Рома Рим оценки WhoScored SofaScore Пауло Дибала
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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