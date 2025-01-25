Суперзвезде футбола предложили самый дорогой контракт в истории спорта

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии хочет подписать звездного 24-летнего вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Испанские СМИ сообщают, что президент саудовского клуба «Аль-Ахли» Рон Гурли предложил «Реалу» за трансфер бразильца 350 миллионов евро. Самому игроку саудиты предлагают самый дорогой контракт за всю историю спорта – один миллиард евро за пять сезонов. Бразилец может зарабатывать 200 миллионов евро за сезон.

В этом сезоне Винисиус отыграл за «Реал» 26 матчей, забил 16 голов и сделал 10 ассистов. Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Винисиуса за 200 млн евро.