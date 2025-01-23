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Украина. Премьер лига
23 января 2025, 23:09 | Обновлено 23 января 2025, 23:19
498
0

Источник: два игрока летом перейдут из Руха в Карпаты

Євгений Пастух и Марко Сапуга сменят клуб после окончания сезона

23 января 2025, 23:09 | Обновлено 23 января 2025, 23:19
498
0
Источник: два игрока летом перейдут из Руха в Карпаты
ФК Рух. Евгений Пастух

Два игрока «Руха» летом сменят клуб и присоединятся к львовским «Карпатам».

20-летний центральный хавбек Евгений Пастух и 21-летний опорный хавбек Марко Сапуга.

Пастух и Сапуга станут игроками «Карпат» летом, сообщает ТаТоТаке.

Марко Сапуга не выходит на поле с октября 2024 года из-за травмы. Он сын Андрея Сапуги, тренера юношеской команды «Карпат».

Евгений Пастух в текущем провел 9 матчей за «Движение» и сделал 1 ассист.

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Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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