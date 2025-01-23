Украина. Премьер лига23 января 2025, 23:09 | Обновлено 23 января 2025, 23:19
498
0
Источник: два игрока летом перейдут из Руха в Карпаты
Євгений Пастух и Марко Сапуга сменят клуб после окончания сезона
23 января 2025, 23:09 | Обновлено 23 января 2025, 23:19
498
0
Два игрока «Руха» летом сменят клуб и присоединятся к львовским «Карпатам».
20-летний центральный хавбек Евгений Пастух и 21-летний опорный хавбек Марко Сапуга.
Пастух и Сапуга станут игроками «Карпат» летом, сообщает ТаТоТаке.
Марко Сапуга не выходит на поле с октября 2024 года из-за травмы. Он сын Андрея Сапуги, тренера юношеской команды «Карпат».
Евгений Пастух в текущем провел 9 матчей за «Движение» и сделал 1 ассист.
Читайте также:Рух подписал контракт с полузащитником Карпат
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 января 2025, 18:55 305
Георгий Бущан, скорее всего, перейдет в «Аль-Шабаб»
Хоккей | 23 января 2025, 05:50 0
Золото досталось Канаде
Футбол | 23.01.2025, 07:11
Футбол | 23.01.2025, 23:59
Футбол | 23.01.2025, 17:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.01.2025, 21:42 203
22.01.2025, 04:35 41
22.01.2025, 09:04 4
22.01.2025, 06:23 1
23.01.2025, 01:55 3
22.01.2025, 11:02 3
22.01.2025, 08:24 8