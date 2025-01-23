Лига Европы23 января 2025, 21:32 | Обновлено 23 января 2025, 22:10
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ВИДЕО. Счет открыт. Пэрротт забил в ворота Ромы
Счет в матче был открыт уже в концовке встречи
23 января 2025, 21:32 | Обновлено 23 января 2025, 22:10
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В четверг, 23 января, проходит матч 7-го тура Лиги Европы между «АЗ» Алкмаар и римской «Ромой».
Команды играют на стадионе АФАС в Алкмааре. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
На 8-1 минуте нападающий хозяев Трой Пэррот открыл счет в матче.
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