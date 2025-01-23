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Лига Европы
23 января 2025, 21:32 | Обновлено 23 января 2025, 22:10
261
1

ВИДЕО. Счет открыт. Пэрротт забил в ворота Ромы

Счет в матче был открыт уже в концовке встречи

23 января 2025, 21:32 | Обновлено 23 января 2025, 22:10
261
1
ВИДЕО. Счет открыт. Пэрротт забил в ворота Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Аз Алкмаар

В четверг, 23 января, проходит матч 7-го тура Лиги Европы между «АЗ» Алкмаар и римской «Ромой».

Команды играют на стадионе АФАС в Алкмааре. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 8-1 минуте нападающий хозяев Трой Пэррот открыл счет в матче.

❗️ ВИДЕО. Счет открыт. Пэрротт забил в ворота Ромы

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Рома Рим Лига Европы АЗ Алкмаар видео голов и обзор Трой Пэрротт
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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