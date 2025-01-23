В четверг, 23 января, проходит матч 7-го тура Лиги Европы между «АЗ» Алкмаар и римской «Ромой».

Команды играют на стадионе АФАС в Алкмааре. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

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На 8-1 минуте нападающий хозяев Трой Пэррот открыл счет в матче.

❗️ ВИДЕО. Счет открыт. Пэрротт забил в ворота Ромы