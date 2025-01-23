Источник: Полесье отказало мексиканского клубу по аренде своего легионера
Вингер Джерри Йока не будет играть за мексиканский «Хуарес»
Житомирский клуб «Полесье» получил несколько предложений по трансферу своих игроков, причем уже отказал в одном из них.
Мексиканский клуб «Хуарес» (ранее арендовавший Эдсона из «Движения») предложил «Полесью» арендовать вингера Джерри Йоку с правом выкупа.
Игрок, отличившийся 8 матчами и 3 голами за «Полесье-2», при условии полного трансфера мог принести клубу около 0,5 млн евро. Впрочем, руководство волков решило отклонить это предложение, сообщает ТаТоТаке.
В Полесье уверены в большом потенциале 18-летнего конголезского вингера и намерены продолжать его развитие в своей команде.
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