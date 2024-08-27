Йока вошел в тройку самых молодых легионеров дальнего зарубежья в УПЛ

Конголезский полузащитник «Полесья» Джерри Йока вошел в тройку самых молодых легионеров из дальнего зарубежья в истории чемпионатов Украины. Премьерный матч в УПЛ он провел в 18 лет 42 дня. Среди «дальних» легионеров в более юном возрасте дебютировали в элитном украинском дивизионе только нигериец Даниэль Нджоку из «Ворсклы» и француз Серин Диоп из алчевской «Стали».

Кроме того, Йока стал первым иностранцем 2006 г. р., задействованным в чемпионатах Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые легионеры из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины

Возраст Игрок Страна Клуб Дебют Соперник Счет 17 лет 160 дней Даниэль НДЖОКУ Нигерия Ворскла 17.03.1998 Таврия 1:0 (д) 18 лет 30 дней Серин ДИОП Франция Сталь А 29.10.2006 Черноморец 2:1 (д) 18 лет 42 дня Джерри ЙОКА Конго Полесье 25.08.2024 Оболонь 4:0 (д) 18 лет 56 дней НЕВЕРТОН Бразилия Шахтер 29.07.2023 Металлист 1925 2:1 (г) 18 лет 71 день Майкл БАБАТУНДЕ Нигерия Кривбасс 05.03.2011 Оболонь 2:2 (д) 18 лет 115 дней Эммануэль ОКОДУВА Нигерия Ворскла 16.03.2002 Шахтер 0:4 (г) 18 лет 125 дней Самсон ГОДВИН Нигерия Карпаты 16.03.2002 Металлург М 1:3 (г) 18 лет 136 дней Майкл ЧИДИ Нигерия Волынь 01.03.2005 Закарпатье 3:0 (д) 18 лет 164 дня Чиприан МАРИКА Румыния Шахтер 14.03.2004 Металлург Д 2:0 (д) 18 лет 168 дней Ибраим КАНЕ Мали Ворскла 08.12.2018 Черноморец 1:0 (г)

Легионеры из дальнего зарубежья 1996-2006 г. р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины