Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йока вошел в тройку самых молодых легионеров дальнего зарубежья в УПЛ
Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 13:41 | Обновлено 27 августа 2024, 14:28
293
0

Йока вошел в тройку самых молодых легионеров дальнего зарубежья в УПЛ

18-летний конголезец первым из иностранцев 2006 г. р. сыграл в чемпионатах Украины

27 августа 2024, 13:41 | Обновлено 27 августа 2024, 14:28
293
0
Йока вошел в тройку самых молодых легионеров дальнего зарубежья в УПЛ
ФК Полесье. Джерри Йока

Конголезский полузащитник «Полесья» Джерри Йока вошел в тройку самых молодых легионеров из дальнего зарубежья в истории чемпионатов Украины. Премьерный матч в УПЛ он провел в 18 лет 42 дня. Среди «дальних» легионеров в более юном возрасте дебютировали в элитном украинском дивизионе только нигериец Даниэль Нджоку из «Ворсклы» и француз Серин Диоп из алчевской «Стали».

Кроме того, Йока стал первым иностранцем 2006 г. р., задействованным в чемпионатах Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые легионеры из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины

Возраст

Игрок

Страна

Клуб

Дебют

Соперник

Счет

17 лет 160 дней

Даниэль НДЖОКУ

Нигерия

Ворскла

17.03.1998

Таврия

1:0 (д)

18 лет 30 дней

Серин ДИОП

Франция

Сталь А

29.10.2006

Черноморец

2:1 (д)

18 лет 42 дня

Джерри ЙОКА

Конго

Полесье

25.08.2024

Оболонь

4:0 (д)

18 лет 56 дней

НЕВЕРТОН

Бразилия

Шахтер

29.07.2023

Металлист 1925

2:1 (г)

18 лет 71 день

Майкл БАБАТУНДЕ

Нигерия

Кривбасс

05.03.2011

Оболонь

2:2 (д)

18 лет 115 дней

Эммануэль ОКОДУВА

Нигерия

Ворскла

16.03.2002

Шахтер

0:4 (г)

18 лет 125 дней

Самсон ГОДВИН

Нигерия

Карпаты

16.03.2002

Металлург М

1:3 (г)

18 лет 136 дней

Майкл ЧИДИ

Нигерия

Волынь

01.03.2005

Закарпатье

3:0 (д)

18 лет 164 дня

Чиприан МАРИКА

Румыния

Шахтер

14.03.2004

Металлург Д

2:0 (д)

18 лет 168 дней

Ибраим КАНЕ

Мали

Ворскла

08.12.2018

Черноморец

1:0 (г)

Легионеры из дальнего зарубежья 1996-2006 г. р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины

Г. р.

Игрок

Страна

Клуб

Дата

Соперник

Счет

1996

ДАНИЛУ ДОС САНТОС

Бразилия

Волынь

11.08.2014

Черноморец

0:1 (г)

1997

Деннис БОНАВЕНТУРЕ

Нигерия

Заря

24.07.2016

Олимпик

3:0 (д)

1998

Хорхе КАРРАСКАЛЬ

Колумбия

Карпаты

23.07.2017

Ворскла

1:3 (д)

1999

ФЕРНАНДУ

Бразилия

Шахтер

25.07.2018

Десна

2:0 (г)

2000

Наджиб ЯКУБУ

Гана

Ворскла

20.10.2018

Динамо

0:1 (д)

2001

Мамаду ДАНФА

Сенегал

Колос

14.06.2020

Шахтер

0:1 (д)

2002

Рэймонд ОВУСУ

Гана

Заря

02.08.2021

Ингулец

5:1 (г)

2003

Самба ДИАЛЛО

Сенегал

Динамо

28.04.2023

Металлист

3:1 (г)

2004

Кевин КЕЛСИ

Венесуэла

Шахтер

28.02.2023

Минай

4:1 (г)

2005

НЕВЕРТОН

Бразилия

Шахтер

29.07.2023

Металлист 1925

2:1 (г)

2006

Джерри ЙОКА

Конго

Полесье

25.08.2024

Оболонь

4:0 (д)

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало молодого латвийского форварда
Верес впервые забил Колосу в УПЛ
Левый берег открыл голевой счет в элитном дивизионе
цифры и факты Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Умер легендарный экс-тренер сборной Англии
Футбол | 26 августа 2024, 14:51 0
Умер легендарный экс-тренер сборной Англии
Умер легендарный экс-тренер сборной Англии

Свену-Ёрану Эрикссону было 76 лет

Тренер Олимпиакоса оценил значимость первого гола Яремчука
Футбол | 27 августа 2024, 10:09 8
Тренер Олимпиакоса оценил значимость первого гола Яремчука
Тренер Олимпиакоса оценил значимость первого гола Яремчука

Хосе Луис Мендилибар надеется, что забитый мяч психологически поможет украинцу

Усик объяснил, почему посещает православную церковь московского патриархата
Бокс | 27.08.2024, 07:25
Усик объяснил, почему посещает православную церковь московского патриархата
Усик объяснил, почему посещает православную церковь московского патриархата
Шахтер впервые проиграл в УПЛ, имея фору в два гола
Футбол | 27.08.2024, 13:04
Шахтер впервые проиграл в УПЛ, имея фору в два гола
Шахтер впервые проиграл в УПЛ, имея фору в два гола
«Распиаренный и никакой!» Сабо жестко раскритиковал двух лидеров Динамо
Футбол | 27.08.2024, 07:49
«Распиаренный и никакой!» Сабо жестко раскритиковал двух лидеров Динамо
«Распиаренный и никакой!» Сабо жестко раскритиковал двух лидеров Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»
Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»
25.08.2024, 08:22 12
Футбол
Хет-трик Мадуэке. Челси выиграл у Вулвз фееричный матч с 8 голами
Хет-трик Мадуэке. Челси выиграл у Вулвз фееричный матч с 8 голами
25.08.2024, 18:05 74
Футбол
Усик признался, не боится ли возможного поражения от Фьюри
Усик признался, не боится ли возможного поражения от Фьюри
27.08.2024, 07:36 1
Бокс
У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ
У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ
25.08.2024, 18:57 17
Футбол
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
25.08.2024, 19:05 14
Другие виды
Заря уволила тренера. Известно, кто заменит Коваля
Заря уволила тренера. Известно, кто заменит Коваля
26.08.2024, 14:09 12
Футбол
Триумф в Португалии. Украина переиграла чемпионов мира и Европы по футзалу
Триумф в Португалии. Украина переиграла чемпионов мира и Европы по футзалу
25.08.2024, 21:53 15
Футзал
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
26.08.2024, 20:30 17
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем