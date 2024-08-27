Йока вошел в тройку самых молодых легионеров дальнего зарубежья в УПЛ
18-летний конголезец первым из иностранцев 2006 г. р. сыграл в чемпионатах Украины
Конголезский полузащитник «Полесья» Джерри Йока вошел в тройку самых молодых легионеров из дальнего зарубежья в истории чемпионатов Украины. Премьерный матч в УПЛ он провел в 18 лет 42 дня. Среди «дальних» легионеров в более юном возрасте дебютировали в элитном украинском дивизионе только нигериец Даниэль Нджоку из «Ворсклы» и француз Серин Диоп из алчевской «Стали».
Кроме того, Йока стал первым иностранцем 2006 г. р., задействованным в чемпионатах Украины.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые легионеры из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Страна
|
Клуб
|
Дебют
|
Соперник
|
Счет
|
17 лет 160 дней
|
Даниэль НДЖОКУ
|
Нигерия
|
Ворскла
|
17.03.1998
|
Таврия
|
1:0 (д)
|
18 лет 30 дней
|
Серин ДИОП
|
Франция
|
Сталь А
|
29.10.2006
|
Черноморец
|
2:1 (д)
|
18 лет 42 дня
|
Джерри ЙОКА
|
Конго
|
Полесье
|
25.08.2024
|
Оболонь
|
4:0 (д)
|
18 лет 56 дней
|
НЕВЕРТОН
|
Бразилия
|
Шахтер
|
29.07.2023
|
Металлист 1925
|
2:1 (г)
|
18 лет 71 день
|
Майкл БАБАТУНДЕ
|
Нигерия
|
Кривбасс
|
05.03.2011
|
Оболонь
|
2:2 (д)
|
18 лет 115 дней
|
Эммануэль ОКОДУВА
|
Нигерия
|
Ворскла
|
16.03.2002
|
Шахтер
|
0:4 (г)
|
18 лет 125 дней
|
Самсон ГОДВИН
|
Нигерия
|
Карпаты
|
16.03.2002
|
Металлург М
|
1:3 (г)
|
18 лет 136 дней
|
Майкл ЧИДИ
|
Нигерия
|
Волынь
|
01.03.2005
|
Закарпатье
|
3:0 (д)
|
18 лет 164 дня
|
Чиприан МАРИКА
|
Румыния
|
Шахтер
|
14.03.2004
|
Металлург Д
|
2:0 (д)
|
18 лет 168 дней
|
Ибраим КАНЕ
|
Мали
|
Ворскла
|
08.12.2018
|
Черноморец
|
1:0 (г)
Легионеры из дальнего зарубежья 1996-2006 г. р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины
|
Г. р.
|
Игрок
|
Страна
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1996
|
ДАНИЛУ ДОС САНТОС
|
Бразилия
|
Волынь
|
11.08.2014
|
Черноморец
|
0:1 (г)
|
1997
|
Деннис БОНАВЕНТУРЕ
|
Нигерия
|
Заря
|
24.07.2016
|
Олимпик
|
3:0 (д)
|
1998
|
Хорхе КАРРАСКАЛЬ
|
Колумбия
|
Карпаты
|
23.07.2017
|
Ворскла
|
1:3 (д)
|
1999
|
ФЕРНАНДУ
|
Бразилия
|
Шахтер
|
25.07.2018
|
Десна
|
2:0 (г)
|
2000
|
Наджиб ЯКУБУ
|
Гана
|
Ворскла
|
20.10.2018
|
Динамо
|
0:1 (д)
|
2001
|
Мамаду ДАНФА
|
Сенегал
|
Колос
|
14.06.2020
|
Шахтер
|
0:1 (д)
|
2002
|
Рэймонд ОВУСУ
|
Гана
|
Заря
|
02.08.2021
|
Ингулец
|
5:1 (г)
|
2003
|
Самба ДИАЛЛО
|
Сенегал
|
Динамо
|
28.04.2023
|
Металлист
|
3:1 (г)
|
2004
|
Кевин КЕЛСИ
|
Венесуэла
|
Шахтер
|
28.02.2023
|
Минай
|
4:1 (г)
|
2005
|
НЕВЕРТОН
|
Бразилия
|
Шахтер
|
29.07.2023
|
Металлист 1925
|
2:1 (г)
|
2006
|
Джерри ЙОКА
|
Конго
|
Полесье
|
25.08.2024
|
Оболонь
|
4:0 (д)
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