Известно, сколько получит денег победитель Лиги чемпионов 2024/25

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал призовые Лиги чемпионов 2024/25.

Победитель главного еврокубка в этом сезоне может рассчитывать на призовые в размере 27.8 миллионов долларов. Финалист получит – 20.6 миллионов.

За вылет на стадии полуфинала турнира УЕФА заплатит 16.7 млн, а в четвертьфинале – 13.9 млн. За финиш в топ-8 основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 УЕФА платит – 2.2 млн, а за 9-16 места – 1.1 млн.

Вашему вниманию актуальная турнирная таблица Лиги чемпионов 2024/25 после семи сыгранных туров основного этапа.