Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, сколько получит денег победитель Лиги чемпионов 2024/25
Лига чемпионов
25 января 2025, 00:55 |
291
0

Известно, сколько получит денег победитель Лиги чемпионов 2024/25

Обнародованы призовые главного еврокубка

25 января 2025, 00:55 |
291
0
Известно, сколько получит денег победитель Лиги чемпионов 2024/25
GiveMeSport

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал призовые Лиги чемпионов 2024/25.

Победитель главного еврокубка в этом сезоне может рассчитывать на призовые в размере 27.8 миллионов долларов. Финалист получит – 20.6 миллионов.

За вылет на стадии полуфинала турнира УЕФА заплатит 16.7 млн, а в четвертьфинале – 13.9 млн. За финиш в топ-8 основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 УЕФА платит – 2.2 млн, а за 9-16 места – 1.1 млн.

Вашему вниманию актуальная турнирная таблица Лиги чемпионов 2024/25 после семи сыгранных туров основного этапа.

По теме:
Беньямин Шешко забивает в пяти матчах подряд во всех соревнованиях
Таблица коэффициентов. Украина сократила разрыв с Кипром, Швецией и Сербией
«Это не мое». Милевский отреагировал на победу Шахтера в Лиге чемпионов
GiveMeSport Лига чемпионов призовой фонд призовые
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Футбол | 24 января 2025, 09:07 7
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала

Итальянский инсайдер не верит, что звезда «Челси» сможет вернуться в футбол в ближайшее время

Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Футбол | 24 января 2025, 09:03 5
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего

Жузеп осознает, что трансфер Хулиана Альвареса в «Атлетико» был ошибочным

Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Футбол | 25.01.2025, 00:02
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
Футбол | 24.01.2025, 06:23
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
ФОТО. Жена футболиста Шахтера зажгла в бикини. Откровенные кадры
Футбол | 24.01.2025, 17:52
ФОТО. Жена футболиста Шахтера зажгла в бикини. Откровенные кадры
ФОТО. Жена футболиста Шахтера зажгла в бикини. Откровенные кадры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро
Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро
24.01.2025, 19:53 15
Футбол
Кубок мира в Антхольце: как прошел спринт на 7,5 км у женщин
Кубок мира в Антхольце: как прошел спринт на 7,5 км у женщин
23.01.2025, 18:55
Биатлон
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
23.01.2025, 06:23 58
Футбол
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
24.01.2025, 07:53 1
Бокс
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
23.01.2025, 22:02 12
Футбол
На фоне слухов об Аравии. Винисиус определился с будущим клубом
На фоне слухов об Аравии. Винисиус определился с будущим клубом
23.01.2025, 09:39
Футбол
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
24.01.2025, 04:15
Бокс
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
24.01.2025, 08:28
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем