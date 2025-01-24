Вопрос нескольких дней. Полузащитник Реала может перебраться в Ман Юнайтед

Испанский полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранды рассматривает 25-летнего футболиста, который несмотря на свой талант, все равно не получает достаточного количества игрового времени, как творческого лидера команды. Главный тренер «манкунианцев» Рубен Аморим видит в Браиме игрока, скиллы которого помогут вскрывать обороны команд, играющих низким блоком.

«Красные дьяволы» готовы выложить большую сумму за игрока. Будущее Диаса решится в ближайшие несколько дней.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти меняет состав «Реала» на топ-матчи.