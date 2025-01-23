Хавбек Шахтера: «Дальше – Боруссия Д. Сделаем все, чтобы быть в плей-офф»
Кевин доволен своей игрой
Вингер Шахтера Кевин оценил победу в матче основного этапа Лиги чемпионов против Бреста, в котором бразильский игрок оформил гол.
«Я рад, что забил гол и рад, что мы победили. Остался один матч, будем до конца бороться (за выход в плей-офф). Мой гол? Соперник допустил ошибку, неправильно оценил мои действия и я уже легко забил».
«Мое празднование (Pistolero)? Снайпер. Мне нравятся фильмы в жанре стрелялок, я это показал на поле».
«Стало больше бразильцев в старте? Думаю, тренер знает о наших сильных качествах и знает, кто находится в лучшей сейчас форме. Рад, что на меня рассчитывают».
«Дальше – Боруссия Дортмунд. Большой матч с серьезным оппонентом, но мы сделаем все для выхода в плей-офф», – сказал Кевин.
Матч с дортмундцами станет последним для украинской команды в нынешнем основном этапе ЛЧ. Для выхода в плей-офф нужна только победа и совпадение других факторов.
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