Хавбек Шахтера: «Дальше – Боруссия Д. Сделаем все, чтобы быть в плей-офф»

Вингер Шахтера Кевин оценил победу в матче основного этапа Лиги чемпионов против Бреста, в котором бразильский игрок оформил гол.

«Я рад, что забил гол и рад, что мы победили. Остался один матч, будем до конца бороться (за выход в плей-офф). Мой гол? Соперник допустил ошибку, неправильно оценил мои действия и я уже легко забил».

«Мое празднование (Pistolero)? Снайпер. Мне нравятся фильмы в жанре стрелялок, я это показал на поле».

«Стало больше бразильцев в старте? Думаю, тренер знает о наших сильных качествах и знает, кто находится в лучшей сейчас форме. Рад, что на меня рассчитывают».

«Дальше – Боруссия Дортмунд. Большой матч с серьезным оппонентом, но мы сделаем все для выхода в плей-офф», – сказал Кевин.

Матч с дортмундцами станет последним для украинской команды в нынешнем основном этапе ЛЧ. Для выхода в плей-офф нужна только победа и совпадение других факторов.