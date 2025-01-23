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  4. Ризнык в топе. Вратарь Шахтера – среди лидеров в сезоне Лиги чемпионов
Лига чемпионов
23 января 2025, 17:29 | Обновлено 23 января 2025, 17:30
453
0

Ризнык в топе. Вратарь Шахтера – среди лидеров в сезоне Лиги чемпионов

Вратарь демонстрирует надежную игру

23 января 2025, 17:29 | Обновлено 23 января 2025, 17:30
453
0
Ризнык в топе. Вратарь Шахтера – среди лидеров в сезоне Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

По итогам семи матчей основного этапа Лиги чемпионов вратарь Шахтера Дмитрий Ризнык находится в топе различных показателей.

Ризнык делит второе место по количеству сейвов с вратарем пражской Спарты Петером Виндалем (по 33) и уступает только киперу Слована Доменику Такачу (35).

Однако игрок Шахтера пропустил 13 голов, тогда как у его конкурентов 19 и 24 пропущенных соответственно.

Кроме того, Ризнык отразил один пенальти и дважды не пропускал. В плане «сухих» матчей доминирует вратарь Интера Ян Зоммер – шесть матчей без пропущенных голов.

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Шахтер Донецк Лига чемпионов Дмитрий Ризнык Ян Зоммер
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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