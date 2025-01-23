Ризнык в топе. Вратарь Шахтера – среди лидеров в сезоне Лиги чемпионов

По итогам семи матчей основного этапа Лиги чемпионов вратарь Шахтера Дмитрий Ризнык находится в топе различных показателей.

Ризнык делит второе место по количеству сейвов с вратарем пражской Спарты Петером Виндалем (по 33) и уступает только киперу Слована Доменику Такачу (35).

Однако игрок Шахтера пропустил 13 голов, тогда как у его конкурентов 19 и 24 пропущенных соответственно.

Кроме того, Ризнык отразил один пенальти и дважды не пропускал. В плане «сухих» матчей доминирует вратарь Интера Ян Зоммер – шесть матчей без пропущенных голов.