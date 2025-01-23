Ризнык в топе. Вратарь Шахтера – среди лидеров в сезоне Лиги чемпионов
Вратарь демонстрирует надежную игру
По итогам семи матчей основного этапа Лиги чемпионов вратарь Шахтера Дмитрий Ризнык находится в топе различных показателей.
Ризнык делит второе место по количеству сейвов с вратарем пражской Спарты Петером Виндалем (по 33) и уступает только киперу Слована Доменику Такачу (35).
Однако игрок Шахтера пропустил 13 голов, тогда как у его конкурентов 19 и 24 пропущенных соответственно.
Кроме того, Ризнык отразил один пенальти и дважды не пропускал. В плане «сухих» матчей доминирует вратарь Интера Ян Зоммер – шесть матчей без пропущенных голов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Именитый промоутер выделил японца Наою Иноуэ
«Горняки» в хорошем стиле разобрались с «пиратами»