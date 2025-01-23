Киевское «Динамо» провело 6-й контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды был косовский клуб Лапи Подуево в Турции.

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Спарринг, который прошел в турецком городе Белек на стадионе Kaya Palazz, завершился вничью (2:2).

На 76-й минуте у динамовцев на замену вышел Гиорги Мепаришвили, который находится на просмотре.

Интересно, что Мепаришвили вышел в футболке Богдана Слюбика, который ранее покинул лагерь киевлян и вернулся в «Рух».

В текущем сезоне Гиорги Мепаришвили провел за «Динамо» Тбилиси U-19 15 матчей и забил 1 гол.

ФОТО. Грузинский игрок Динамо на просмотре вышел на спарринг в футболке Слюбика