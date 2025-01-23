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Украина. Премьер лига
23 января 2025, 17:19 | Обновлено 23 января 2025, 17:27
1143
1

Грузинский игрок Динамо на просмотре вышел на спарринг в футболке Слюбика

Гиорги Мепаришвили ранее выступал за «Динамо» Тбилиси U-19

23 января 2025, 17:19 | Обновлено 23 января 2025, 17:27
1143
1
Грузинский игрок Динамо на просмотре вышел на спарринг в футболке Слюбика
ФК Динамо. Мепаришвили и Шовковский

Киевское «Динамо» провело 6-й контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды был косовский клуб Лапи Подуево в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Спарринг, который прошел в турецком городе Белек на стадионе Kaya Palazz, завершился вничью (2:2).

На 76-й минуте у динамовцев на замену вышел Гиорги Мепаришвили, который находится на просмотре.

Интересно, что Мепаришвили вышел в футболке Богдана Слюбика, который ранее покинул лагерь киевлян и вернулся в «Рух».

В текущем сезоне Гиорги Мепаришвили провел за «Динамо» Тбилиси U-19 15 матчей и забил 1 гол.

ФОТО. Грузинский игрок Динамо на просмотре вышел на спарринг в футболке Слюбика

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Лапи Подуево Богдан Слюбик просмотр игроков Александр Шовковский фото
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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_9Quantum19_
У Суркіса вже не вистачає грошей, щоб забезпечити команді копмлект форми??
Якщо в ДК такі проблеми з фінансами, то якого біса вони роблять в УПЛ??????
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