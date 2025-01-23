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Лига Европы
23 января 2025, 18:32 | Обновлено 23 января 2025, 18:47
619
0

С Довбиком. Известны стартовые составы на матч АЗ – Рома

Матч 7-го тура Лиги Европы начнется в 19:45 по киевскому времени

23 января 2025, 18:32 | Обновлено 23 января 2025, 18:47
619
0
С Довбиком. Известны стартовые составы на матч АЗ – Рома
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 23 января, состоится матч 7-го тура Лиги Европы между «АЗ» Алкмаар и римской «Ромой».

Матч пройдет на стадионе АФАС в Алкмаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры огласили стартовые составы своих команд. Украинский нападающий гостей Артем Довбик выйдет в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «АЗ» – «Рома»:

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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