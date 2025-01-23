С Довбиком. Известны стартовые составы на матч АЗ – Рома

В четверг, 23 января, состоится матч 7-го тура Лиги Европы между «АЗ» Алкмаар и римской «Ромой».

Матч пройдет на стадионе АФАС в Алкмаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Главные тренеры огласили стартовые составы своих команд. Украинский нападающий гостей Артем Довбик выйдет в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «АЗ» – «Рома»: