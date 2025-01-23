Лига Европы23 января 2025, 18:32 | Обновлено 23 января 2025, 18:47
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С Довбиком. Известны стартовые составы на матч АЗ – Рома
Матч 7-го тура Лиги Европы начнется в 19:45 по киевскому времени
23 января 2025, 18:32 | Обновлено 23 января 2025, 18:47
619
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В четверг, 23 января, состоится матч 7-го тура Лиги Европы между «АЗ» Алкмаар и римской «Ромой».
Матч пройдет на стадионе АФАС в Алкмаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Главные тренеры огласили стартовые составы своих команд. Украинский нападающий гостей Артем Довбик выйдет в стартовом составе.
Стартовые составы на матч «АЗ» – «Рома»:
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