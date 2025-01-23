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Лига чемпионов
23 января 2025, 14:48 | Обновлено 23 января 2025, 14:50
545
0

В Шахтере подтвердили травму бразильского полузащитника

Игрок досрочно покинул футбольное поле на 55-й минуте

23 января 2025, 14:48 | Обновлено 23 января 2025, 14:50
545
0
В Шахтере подтвердили травму бразильского полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine

20-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Эгиналду покинул пределы поля в матче 7-го тура Лиги чемпионов против французского «Бреста» (2:0) на 55-й минуте.

Эгиналду получил повреждения, а футбольное поле покидал со слезами на глазах.

Донецкий «Шахтер» выразил игроку слова поддержки, а также подтвердил травму игрока.

«Мы с тобой, Эги», – говорится в заметке в социальных сетях „горняков“.

Сейчас характер травмы не сообщается, а также отсутствует информация о том, какое время нужно будет бразильцу для восстановления. По предварительной информации, Эгиналду потянул заднюю поверхность бедра.

Донецкий «Шахтер» одержал уверенную победу над «Брестом» со счетом 2:0.

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Эгиналду Лига чемпионов Шахтер Донецк Брест (Франция) Шахтер - Брест травма травма бедра
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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