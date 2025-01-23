В Шахтере подтвердили травму бразильского полузащитника

20-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Эгиналду покинул пределы поля в матче 7-го тура Лиги чемпионов против французского «Бреста» (2:0) на 55-й минуте.

Эгиналду получил повреждения, а футбольное поле покидал со слезами на глазах.

Донецкий «Шахтер» выразил игроку слова поддержки, а также подтвердил травму игрока.

«Мы с тобой, Эги», – говорится в заметке в социальных сетях „горняков“.

Сейчас характер травмы не сообщается, а также отсутствует информация о том, какое время нужно будет бразильцу для восстановления. По предварительной информации, Эгиналду потянул заднюю поверхность бедра.

Донецкий «Шахтер» одержал уверенную победу над «Брестом» со счетом 2:0.