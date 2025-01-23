Рух проводит первый спарринг на сборах в Словении
Соперником станет австрийский клуб «Хартберг»
«Рух» сыграет первый контрольный поединок на сборах. Игра с «Хартбергом» состоится 23 января и начнется в 15:00 по Киеву. Трансляция матча не проводится.
В текущем сезоне «Хартберг» идет в середине турнирной таблицы австрийского чемпионата. Подопечные Манфреда Шмидта в 16 матчах набрали 20 очков и занимают 8 место. В Кубке Австрии «Хартберг» дошел до 1/4 финала и 31 января сыграет со «Штрипфингом».
На сборах в Словении у «Руха» запланированы 7 спаррингов.
Ранее сообщалось, что в «Рухе» прокомментировали подписание 4 новичков и назвали цели клуба.
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