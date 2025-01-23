Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух проводит первый спарринг на сборах в Словении
Украина. Премьер лига
23 января 2025, 14:32 | Обновлено 23 января 2025, 14:45
166
0

Рух проводит первый спарринг на сборах в Словении

Соперником станет австрийский клуб «Хартберг»

23 января 2025, 14:32 | Обновлено 23 января 2025, 14:45
166
0
Рух проводит первый спарринг на сборах в Словении
ФК Рух

«Рух» сыграет первый контрольный поединок на сборах. Игра с «Хартбергом» состоится 23 января и начнется в 15:00 по Киеву. Трансляция матча не проводится.

В текущем сезоне «Хартберг» идет в середине турнирной таблицы австрийского чемпионата. Подопечные Манфреда Шмидта в 16 матчах набрали 20 очков и занимают 8 место. В Кубке Австрии «Хартберг» дошел до 1/4 финала и 31 января сыграет со «Штрипфингом».

На сборах в Словении у «Руха» запланированы 7 спаррингов.

Ранее сообщалось, что в «Рухе» прокомментировали подписание 4 новичков и назвали цели клуба.

По теме:
Динамо Киев – Лапи Подуево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ворскла – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев – Лапи – 0:0. Текстовая трансляция матча. LIVE
Рух Львов контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Хартберг
Сергій Турчак Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
Футбол | 23 января 2025, 06:23 46
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром

Горняки обыграли французский Брест, но надежды на плей-офф призрачные

Пять факторов, которые помогли Шахтеру обыграть Брест
Футбол | 23 января 2025, 11:52 12
Пять факторов, которые помогли Шахтеру обыграть Брест
Пять факторов, которые помогли Шахтеру обыграть Брест

Алексей Сливченко анализирует вчерашнюю победу «горняков» в Лиге чемпионов над французами

Игрок сборной Украины отказался от перехода в английский клуб
Футбол | 23.01.2025, 14:10
Игрок сборной Украины отказался от перехода в английский клуб
Игрок сборной Украины отказался от перехода в английский клуб
Майрис БРИЕДИС: «Усик знал, куда идет. Это показывает...»
Бокс | 22.01.2025, 16:05
Майрис БРИЕДИС: «Усик знал, куда идет. Это показывает...»
Майрис БРИЕДИС: «Усик знал, куда идет. Это показывает...»
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
Хоккей | 22.01.2025, 19:25
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
21.01.2025, 09:15 3
Бокс
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
21.01.2025, 11:01
Бокс
Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
23.01.2025, 01:55 3
Футбол
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
21.01.2025, 19:29 463
Футбол
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
22.01.2025, 00:03 6
Бокс
Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»
Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»
22.01.2025, 15:45 9
Футбол
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
21.01.2025, 08:04
Бокс
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
21.01.2025, 23:59 61
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем