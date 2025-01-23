Рух проводит первый спарринг на сборах в Словении

«Рух» сыграет первый контрольный поединок на сборах. Игра с «Хартбергом» состоится 23 января и начнется в 15:00 по Киеву. Трансляция матча не проводится.

В текущем сезоне «Хартберг» идет в середине турнирной таблицы австрийского чемпионата. Подопечные Манфреда Шмидта в 16 матчах набрали 20 очков и занимают 8 место. В Кубке Австрии «Хартберг» дошел до 1/4 финала и 31 января сыграет со «Штрипфингом».

На сборах в Словении у «Руха» запланированы 7 спаррингов.

Ранее сообщалось, что в «Рухе» прокомментировали подписание 4 новичков и назвали цели клуба.