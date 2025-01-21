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  4. В Рухе прокомментировали подписание 4 новичков и назвали цели клуба
Украина. Премьер лига
21 января 2025, 14:02 | Обновлено 21 января 2025, 14:11
328
0

В Рухе прокомментировали подписание 4 новичков и назвали цели клуба

Владимир Лапицкий высказался об усилении команды

21 января 2025, 14:02 | Обновлено 21 января 2025, 14:11
328
0
В Рухе прокомментировали подписание 4 новичков и назвали цели клуба
ФК Рух. Владимир Лапицкий

Спортивный директор львовского «Руха» Владимир Лапицкий прокомментировал подписание 4 футболистов:

«Рух» давно не делал разовое представление сразу четырех футболистов. Все эти ребята из Львовской области и это также был важный фактор для подписания этих игроков. Наша команда дает шанс играть как воспитанникам клубной Академии, так и воспитанникам Львовского училища физической культуры, или других львовских команд. Для нас большая честь и радость, что львовяне представляют «Рух» в УПЛ.

Виталий Пономарев доволен тем, как новички провели начало сборов. Он отметил, что эти игроки должны конкурировать за место в основном составе. За каждым из них мы давно следили и общались об их переходе в «Рух». В частности с Олегом Гориным был разговор еще во время его перехода из «Миная» в «Днепр-1». Тогда нам не удалось договориться, но теперь это наш футболист и мы рады, что он присоединился к «Руху». Несмотря на свой молодой возраст, Олег провел много матчей в УПЛ.

Адаптация новичков проходит хорошо, ведь они прекрасно знакомы с коллективом. Это местные ребята, которые давно друг друга знают, некоторые из них даже учились в одном классе в школе и вместе учились в институте. То есть у новых футболистов не было проблем с тем, чтобы влиться в коллектив. Впрочем сейчас им еще непросто, ведь они еще привыкают к нашим серьезным нагрузкам в тренировочном процессе. Было заметно, что первые несколько дней давались им тяжело, но постепенно ребята привыкли к этому. Радует, что новички проявляют желание тренироваться и доказать, что они заслуживают играть за «Рух» в УПЛ.

Клуб недавно покинули четверо футболистов и я хотел бы поблагодарить их за большой вклад в историю «Руха». В то же время и клуб много сделал для развития этих игроков: они дебютировали в УПЛ, получили вызовы в молодежную и олимпийскую сборные Украины. Тот же Алексей Сыч сыграл за национальную сборную Украины и обязан этим в том числе и тренерам «Руха», руководству клуба, партнерам по команде, нашим врачам. Считаю, что мы плодотворно поработали с Алексеем Сычом, Олегом Федором, Ильей Квасницей и Игорем Краснопиром и с обоюдной благодарностью желаем друг другу успеха. Мы будем следить за их матчами и желаем ребятам побед, но не в матчах с «Рухом». Пусть им все удается, а главное, чтобы они были здоровыми.

В зависимости от кадровой ситуации и того, как себя будут чувствовать игроки основы, будут рассматриваться другие потенциальные новички, которые могли бы усилить команду. Сейчас мы ведем переговоры с одним легионером и, возможно, он продолжит карьеру в нашем клубе.

Важно, чтобы наши футболисты были здоровыми и качественно выполняли задачи тренерского штаба. Кроме того, на сборы в Словению поедут некоторые игроки «Руха-2» и команды U-19. Мы всегда даем молодежи шанс проявить себя и на сборах у них будет возможность показать, готовы ли они к конкуренции в первой команде.

Цели «Руха» неизменны - побеждать в каждой игре. Важно, чтобы воспитанники клубной Академии получали игровое время, прогрессировали и вызывались в юношеские и молодежные сборные Украины. Наши футболисты могут поехать на молодежный чемпионат Европы, который состоится летом этого года. Ребята ставят перед собой такие задачи и клуб хочет, что игроки развивались. Если они будут демонстрировать прогресс, то на них обратят внимание и эти футболисты смогут продолжить карьеру в ведущих европейских клубах».

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владимир Лапицкий Олег Горин Рух Львов Юрий Тлумак Артур Ременяк Артур Рябов
Дмитро Вус Источник: ФК Рух Львов
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