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  4. «Если бы Шахтер додавил ПСВ и Болонью». Экс-игрок горняков – о матче ЛЧ
Лига чемпионов
23 января 2025, 13:05 |
333
0

«Если бы Шахтер додавил ПСВ и Болонью». Экс-игрок горняков – о матче ЛЧ

Действия украинского клуба произвели целостное впечатление

23 января 2025, 13:05 |
333
0
«Если бы Шахтер додавил ПСВ и Болонью». Экс-игрок горняков – о матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Бывший игрок национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Ярослав Хома эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от победы «горняков» в очередном поединке Лиги чемпионов над французским «Брестом» (3:0):

«Даже не верилось, что для «Шахтера» это был первый официальный поединок в текущем году, в отличие от французской команды. Прежде всего, ощущалось преимущество «горняков» не только в скорости перемещений на поле, но и в мышлении.

При отсутствии Даниила Сикана, решившего продолжить карьеру в турецком «Трабзонсопоре», «горняки» несколько перестроили тактическое построение, часто используя вертикальные передачи, заставляя ошибаться медленных стопперов гостей.

Действия украинского клуба вчера произвели целостное впечатление. «Шахтер» заслуженно записал в свой актив победу и приходится только сожалеть, что раньше он не дожал ПСВ и «Болонью». Тогда бы шансы украинской команды на выход в следующий раунд были бы значительно выше», – считает Хома.

Ранее сообщалось, что невероятный сейв вратаря «Шахтера» Дмитрия Ризныка – в топе лучших игрового дня ЛЧ.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Брест (Франция) Шахтер - Брест Ярослав Хома инсайд Даниил Сикан
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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