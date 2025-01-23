Фаны Галатасарая освистали кипера Муслеру за матч с Динамо. Он им ответил

После матча 7-го тура общего этапа Лиги Европы между «Галатасараем» и «Динамо» (3:3) фанаты стамбульской команды освистали голкипера своей команды 38-летнего Фернандо Муслеру.

Уругвайский страж ворот в расстроенных чувствах поспешил как можно скорее покинуть поле, а в раздевалке заявил руководству клуба и членам команды, что готов покинуть «Галатасарай», если такое отношение к нему повторится.

«Я этого не заслуживаю. Я всегда старался здесь на протяжении 14 лет, и если подобное повторится еще в 2-3 матчах, меня больше здесь не будет», – заявил Муслера.

Муслера выступает за «Галатасарай» с лета 2011 года и является капитаном команды. Его контракт с клубом истекает в конце текущего сезона.