Фаны Галатасарая освистали кипера Муслеру за матч с Динамо. Он им ответил
Уругваец считает, что не заслужил такого к себе отношения
После матча 7-го тура общего этапа Лиги Европы между «Галатасараем» и «Динамо» (3:3) фанаты стамбульской команды освистали голкипера своей команды 38-летнего Фернандо Муслеру.
Уругвайский страж ворот в расстроенных чувствах поспешил как можно скорее покинуть поле, а в раздевалке заявил руководству клуба и членам команды, что готов покинуть «Галатасарай», если такое отношение к нему повторится.
«Я этого не заслуживаю. Я всегда старался здесь на протяжении 14 лет, и если подобное повторится еще в 2-3 матчах, меня больше здесь не будет», – заявил Муслера.
Муслера выступает за «Галатасарай» с лета 2011 года и является капитаном команды. Его контракт с клубом истекает в конце текущего сезона.
Galatasaray, Dinamo Kiev beraberliği sonrası kaptan Muslera eleştirilerin hedefi oldu. Başkan Dursun Özbek, Uruguaylı kaleciyle özel bir görüşme yaparak moral verdi: "Sen bu takımın kaptanısın, bu süreci birlikte aşacağız." Kriz tatlıya bağlandı. pic.twitter.com/J3XcNlTr6G— Odatv (@odatv) January 23, 2025
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