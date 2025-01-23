Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фаны Галатасарая освистали кипера Муслеру за матч с Динамо. Он им ответил
Лига Европы
23 января 2025, 12:53 |
1031
2

Фаны Галатасарая освистали кипера Муслеру за матч с Динамо. Он им ответил

Уругваец считает, что не заслужил такого к себе отношения

23 января 2025, 12:53 |
1031
2
Фаны Галатасарая освистали кипера Муслеру за матч с Динамо. Он им ответил
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандо Муслера

После матча 7-го тура общего этапа Лиги Европы между «Галатасараем» и «Динамо» (3:3) фанаты стамбульской команды освистали голкипера своей команды 38-летнего Фернандо Муслеру.

Уругвайский страж ворот в расстроенных чувствах поспешил как можно скорее покинуть поле, а в раздевалке заявил руководству клуба и членам команды, что готов покинуть «Галатасарай», если такое отношение к нему повторится.

«Я этого не заслуживаю. Я всегда старался здесь на протяжении 14 лет, и если подобное повторится еще в 2-3 матчах, меня больше здесь не будет», – заявил Муслера.

Муслера выступает за «Галатасарай» с лета 2011 года и является капитаном команды. Его контракт с клубом истекает в конце текущего сезона.

По теме:
Динамо Киев – Лапи. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев – Лапи Подуево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
Фернандо Муслера Галатасарай Галатасарай - Динамо Динамо Киев фанаты
Алексей Сливченко Источник: Milliyet
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
Бокс | 23 января 2025, 09:00 0
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика

Больше всех заработал Конор Макгрегор

Пушич эмоционально обратился к Сикану после его трансфера в Турцию
Футбол | 22 января 2025, 20:20 1
Пушич эмоционально обратился к Сикану после его трансфера в Турцию
Пушич эмоционально обратился к Сикану после его трансфера в Турцию

Наставник «горняков» попрощался с украинцем

Михаил ГЕРАСКЕВИЧ: «Статистика войны уже не затрагивает. Нужна искренность»
Зимние виды | 23.01.2025, 08:25
Михаил ГЕРАСКЕВИЧ: «Статистика войны уже не затрагивает. Нужна искренность»
Михаил ГЕРАСКЕВИЧ: «Статистика войны уже не затрагивает. Нужна искренность»
ВИНИСИУС: «Хотим помочь Мбаппе стать лучшим»
Футбол | 23.01.2025, 12:28
ВИНИСИУС: «Хотим помочь Мбаппе стать лучшим»
ВИНИСИУС: «Хотим помочь Мбаппе стать лучшим»
Шахтер – Брест – 2:0. Вторая победа в основе ЛЧ. Видео голов и обзор
Футбол | 22.01.2025, 22:24
Шахтер – Брест – 2:0. Вторая победа в основе ЛЧ. Видео голов и обзор
Шахтер – Брест – 2:0. Вторая победа в основе ЛЧ. Видео голов и обзор
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Ну не выручил
Ответить
0
Перець
та всім пох на Муслеру
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
22.01.2025, 00:03 6
Бокс
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
22.01.2025, 19:25 8
Хоккей
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
21.01.2025, 08:04
Бокс
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
21.01.2025, 11:21 8
Футбол
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
22.01.2025, 08:24 8
Футбол
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
22.01.2025, 07:43 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В хевивейте определится претендент на титул чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. В хевивейте определится претендент на титул чемпиона мира
21.01.2025, 12:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем