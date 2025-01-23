ВИДЕО. Часть нашего сердца. Эмоциональное прощание Сикана с Шахтером

Форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Даниил Сикан начал новую главу в своей карьере – футболист подписал контракт с грандом турецкого футбола «Трабзонспором».

Сумма трансфера составила примерно 10 млн евро с учетом различных бонусов. Сикан и «Трабзонспор» договорились о сотрудничестве на 4,5 года.

Накануне отъезда в Турцию, состоялось прощание форварда с одноклубниками, тренерским штабом и персоналом донецкого клуба. Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич поблагодарил Даниила за вклад в развитие команды и пожелал успехов на новом месте работы.

Сикан в этом сезоне провел за «Шахтер» 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

ВИДЕО. Эмоциональное прощание Даниила Сикана с «Шахтером»