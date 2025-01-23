Винисиус обошел Стерлинга по количеству голов в Лиге чемпионов

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» состоялся матч между командами «Реал Мадрид» и «РБ Зальцбург». Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «сливочных». Забитыми мячами отметились Родриго (дубль), Мбаппе, Винисиус Жуниор (дубль) и Бидструп.

Второй гол бразильца против австрийской команды стал 28-м в карьере игрока в ЛЧ. Вини обогнал по количеству голов в турнире игрока «Арсенала» Рахима Стерлинга, который имеет на своем счету 27 забитых мячей.

В этом розыгрыше ЛЧ вингер мадридского «Реала» провел 6 матчей, забил 7 голов и отдал один ассист. Команда бразильца располагается на 16-м месте в турнирной таблице с 12 очками (4 победы, 0 ничьих, 3 поражения).