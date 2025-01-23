В четверг, 23 января, состоится матч седьмого тура Лиги Европы, в котором сыграют английский «Манчестер Юнайтед» и шотландский «Глазго Рейнджерс».

Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Команды находятся рядом в турнирной таблице – «Манчестер Юнайтед» разместился на седьмом месте (12 баллов), а «Глазго Рейнджерс» занимает восьмую позицию (11 очков).

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Манчестер Юнайтед – Глазго Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция