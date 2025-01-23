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  4. Манчестер Юнайтед – Глазго Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
23 января 2025, 12:35 |
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Манчестер Юнайтед – Глазго Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч седьмого тура Лиги Европы состоится 23 января в 22:00

23 января 2025, 12:35 |
30
0
Манчестер Юнайтед – Глазго Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Юнайтед

В четверг, 23 января, состоится матч седьмого тура Лиги Европы, в котором сыграют английский «Манчестер Юнайтед» и шотландский «Глазго Рейнджерс».

Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Команды находятся рядом в турнирной таблице – «Манчестер Юнайтед» разместился на седьмом месте (12 баллов), а «Глазго Рейнджерс» занимает восьмую позицию (11 очков).

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Манчестер Юнайтед – Глазго Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Глазго Рейнджерс
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

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Лига Европы Манчестер Юнайтед Глазго Рейнджерс смотреть онлайн
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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