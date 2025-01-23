Манчестер Юнайтед – Глазго Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч седьмого тура Лиги Европы состоится 23 января в 22:00
В четверг, 23 января, состоится матч седьмого тура Лиги Европы, в котором сыграют английский «Манчестер Юнайтед» и шотландский «Глазго Рейнджерс».
Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Команды находятся рядом в турнирной таблице – «Манчестер Юнайтед» разместился на седьмом месте (12 баллов), а «Глазго Рейнджерс» занимает восьмую позицию (11 очков).
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Манчестер Юнайтед – Глазго Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В УЕФА похвалили выступление Шахтера
Украинский футболист подписал контракт с турецким «Трабзонспором»