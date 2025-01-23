ВИНИСИУС: «Хотим помочь Мбаппе стать лучшим»

Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор поделился эмоциями после победы «сливочных» над РБ Зальцбург (5:1) в седьмом туре основного этапа Лиги чемпионов.

«Я всегда играю в Play Station с друзьями, и они попросили меня сделать это празднование. Я продолжу это делать, потому что я забиваю больше голов с тех пор, как я это делаю.

Это нормально, что все будет сложно после ухода одних игроков и прихода других. Килиан приехал, чтобы помочь, и мы хотим помочь ему стать лучшим бомбардиром всех турниров», – заявил бразилец