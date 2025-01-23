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Лига чемпионов
23 января 2025, 12:28 | Обновлено 23 января 2025, 13:16
330
0

ВИНИСИУС: «Хотим помочь Мбаппе стать лучшим»

Бразилец высказался о матче против РБ Зальцбург

23 января 2025, 12:28 | Обновлено 23 января 2025, 13:16
330
0
ВИНИСИУС: «Хотим помочь Мбаппе стать лучшим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор поделился эмоциями после победы «сливочных» над РБ Зальцбург (5:1) в седьмом туре основного этапа Лиги чемпионов.

«Я всегда играю в Play Station с друзьями, и они попросили меня сделать это празднование. Я продолжу это делать, потому что я забиваю больше голов с тех пор, как я это делаю.

Это нормально, что все будет сложно после ухода одних игроков и прихода других. Килиан приехал, чтобы помочь, и мы хотим помочь ему стать лучшим бомбардиром всех турниров», – заявил бразилец

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Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе РБ Зальцбург Реал Мадрид Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: ФК Реал Мадрид
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