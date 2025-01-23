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Лига чемпионов
23 января 2025, 11:57 | Обновлено 23 января 2025, 12:00
117
0

Микель АРТЕТА: «Команда почти выполнила главную работу в Лиге чемпионов»

Тренер «Арсенала» прокомментировал победу над загребским «Динамо»

23 января 2025, 11:57 | Обновлено 23 января 2025, 12:00
117
0
Микель АРТЕТА: «Команда почти выполнила главную работу в Лиге чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета с радостном настроении подвел итоги домашнего матча против «Динамо» Загреб в рамках 7-го тура Лиги чемпионом (3:0).

«Я очень рад, ведь главная работа почти сделана. У нас осталась еще одна игра, и, вероятно, нужно что-то показать, чтобы достичь того, чего мы хотим.

Что думаю про матч? Это было круто. У нас было несколько больших моментов, но мы не их забили. Во втором тайме мы немного потеряли контроль, у меня было такое чувство. В целом, мы выполнили свою работу и хорошо справились. Главное, не пропустили ни одного удара в створ, что снова очень хорошо. Это показывает, что команда действительно сыграна.

В целом, забили три гола, выиграли дома в Лиге чемпионов, еще один сухой матч дома – четвертый подряд. Мы заменили игроков, которые не так много играли, и они отреагировали нормально. Подводя итог, я думаю, что это был позитивный вечер.

Сейчас главное – насладиться данным результатом, ведь потом будет игра с «Вулверхэмптоном», а потом мы отправимся в Жирону, чтобы попытаться завершить соревнование наилучшим образом», – проанализировал Артета.

В таблице Лиги чемпионов «канониры» находятся на третьей позиции, набрав за семь туров 16 зачетных баллов.

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Андрій Вітренко Источник: ФК Арсенал Лондон
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