Омар МАРМУШ: «Это день, который я никогда не забуду»

Египетский форвард Омар Мармуш, подписавший контракт с «Манчестер Сити», дал первое интервью как футболист «горожан». Нападающий заявил, что хочет выигрывать трофеи.

«Это день, который я никогда не забуду. Подписать контракт с «Манчестер Сити» – одной из лучших команд в мире – это невероятное чувство. Я очень рад, моя семья невероятно гордится, и мы все очень счастливы быть здесь, в Манчестере.

С Пепом, его тренерским штабом и инфраструктурой мирового класса у игроков есть все необходимое, чтобы прогрессировать. Это действительно увлекло меня, когда я получил шанс прийти сюда.

И я не могу возражать, что хочу выигрывать трофеи. «Сити» были самым успешным клубом Англии на протяжении многих лет, поэтому я знаю, что присоединяюсь к победной среде и культуре. Я хочу учиться у тренеров и своих одноклубников, а также стать ценным членом постоянно побеждающей команды.

Я действительно с нетерпением жду, когда смогу начать, познакомиться с другими игроками и показать болельщикам «Манчестер Сити», на что я способен», – сказал Мармуш.