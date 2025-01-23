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  4. Модрич сравнялся с Кроосом по количеству ассистов в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
23 января 2025, 11:38 | Обновлено 23 января 2025, 11:57
195
0

Модрич сравнялся с Кроосом по количеству ассистов в Лиге чемпионов

В матче против «РБ Зальцбург» Лука отдал свой 19-й ассист в соревновании

23 января 2025, 11:38 | Обновлено 23 января 2025, 11:57
195
0
Модрич сравнялся с Кроосом по количеству ассистов в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» состоялся поединок между командами «Реал Мадрид» и «РБ Зальцбург». Встреча завершилась с разгромным счетом в пользу хозяев поля (5:1). Забитыми мячами отметились Родриго (дубль), Мбаппе, Винисиус (дубль) и Бидструп.

В этом матче Лука Модрич отметился ассистом и сравнялся по количеству голевых передач в еврокубке с бывшим одноклубником и легендой мадридского «Реала» – Тони Кроосом (19).

В текущем розыгрыше ЛЧ Модрич сыграл в каждом из семи матчей соревнования, отдав два ассиста. Команда хорвата находится на 16-м месте в турнирной таблице (4 победы, 0 ничьих, 3 поражения).

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Лука Модрич Тони Кроос Реал Мадрид РБ Зальцбург статистика Лига чемпионов
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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