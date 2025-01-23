Фомин оценил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Бывший форвард донецкого «Шахтера» Руслан Фомин объяснил, за счет чего «горняки» могут обыграть дортмундскую «Боруссию» в заключительном туре основного этапа Лиги чемпионов.

– Как расцениваете шансы «Шахтера» в нынешней Лиге чемпионов?

– Шансы всегда есть, даже тогда, когда их нет. А сейчас они хоть и выглядят минимальными, но все же остаются. Поэтому будем надеяться, что в заключительном матче с дортмундской «Боруссией», которая, кстати, сейчас не очень удачно выступает, «Шахтер» добьется нужного результата для выхода в следующий раунд турнира. Главное – бороться за победу в каждом матче Лиги чемпионов с двойной мотивацией, – сказал Фомин.

Ранее Георгий Судаков оценил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов.