Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фомин оценил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Лига чемпионов
23 января 2025, 11:36 | Обновлено 23 января 2025, 11:53
600
0

Фомин оценил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Руслан верит в успех донецкой команды

23 января 2025, 11:36 | Обновлено 23 января 2025, 11:53
600
0
Фомин оценил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
ФК Шахтер Донецк

Бывший форвард донецкого «Шахтера» Руслан Фомин объяснил, за счет чего «горняки» могут обыграть дортмундскую «Боруссию» в заключительном туре основного этапа Лиги чемпионов.

– Как расцениваете шансы «Шахтера» в нынешней Лиге чемпионов?

– Шансы всегда есть, даже тогда, когда их нет. А сейчас они хоть и выглядят минимальными, но все же остаются. Поэтому будем надеяться, что в заключительном матче с дортмундской «Боруссией», которая, кстати, сейчас не очень удачно выступает, «Шахтер» добьется нужного результата для выхода в следующий раунд турнира. Главное – бороться за победу в каждом матче Лиги чемпионов с двойной мотивацией, – сказал Фомин.

Ранее Георгий Судаков оценил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

По теме:
Грилиш забил гол в ЛЧ впервые с момента дебюта в турнире
Микель АРТЕТА: «Команда почти выполнила главную работу в Лиге чемпионов»
Пять факторов, которые помогли Шахтеру обыграть Брест
Руслан Фомин Лига чемпионов Шахтер Донецк Боруссия Дортмунд
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»
Футбол | 22 января 2025, 15:45 9
Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»
Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»

Ничья в январе – нормальное явление

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал форварда за 75 млн евро
Футбол | 23 января 2025, 11:55 1
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал форварда за 75 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал форварда за 75 млн евро

Омар Мармуш и английский клуб договорились о сотрудничестве до лета 2029 года

Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
Футбол | 23.01.2025, 06:23
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
Пушич эмоционально обратился к Сикану после его трансфера в Турцию
Футбол | 22.01.2025, 20:20
Пушич эмоционально обратился к Сикану после его трансфера в Турцию
Пушич эмоционально обратился к Сикану после его трансфера в Турцию
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
Футбол | 23.01.2025, 09:56
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
22.01.2025, 19:25 8
Хоккей
14-я ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Australian Open
14-я ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Australian Open
22.01.2025, 05:37 2
Теннис
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
22.01.2025, 00:03 6
Бокс
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
21.01.2025, 11:58 2
Футбол
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал
21.01.2025, 19:38 3
Хоккей
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
22.01.2025, 06:23 1
Футбол
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
22.01.2025, 09:04 4
Бокс
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
21.01.2025, 23:59 61
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем