Источник: контракт Попова с Динамо действует до конца июня 2026 года

Стал известен срок действия контракта центрбека «Динамо» Дениса Попова с киевским клубом.

В турецкой прессе появились слухи о возможном трансфере Попова в «Трабзонспор», который якобы планирует подписать 25-летнего игрока летом как свободного агента.

Согласно данным Transfermarkt, контракт 25-летнего футболиста с «Динамо» действителен до 30 июня 2025 года. Однако, как сообщает ТаТоТаке, эта информация не соответствует действительности, и соглашение Попова с киевским клубом действительно еще полтора года — до лета 2026.

Центральный защитник Денис Попов восстанавливается после травмы и должен вернуться к игре в завершающий поединок Лиги Европы против РФШ (30 января).