Продолжит семейное дело. Шмейхель заключил новый контракт с Селтиком

38-летний сын легендарного голкипера Петер Шмейхеля, Каспер Шмейхель, продолжит выступать на профессиональном уровне за шотландский «Селтик».

Как отметила пресслужба клуба, вратарь подписал новое соглашение с клубом, которое рассчитано до лета 2026 года.

«Я рад продлить свой контракт с клубом. Меня прекрасно приняли здесь, и я наслаждаюсь каждой минутой в «Селтике».

Мы уже добились успехов этого сезона, и все в клубе сосредоточены на том, чтобы добиться большего.

Было отлично снова работать с этим тренером и быть частью такого замечательного коллектива, и я хотел бы быть частью этого в будущем», – сказал Каспер.

Голкипер присоединился к гранду Шотландии летом 2024 года и за это время наиграл 35 поединков.

Вместе с «Селтиком» Шмейхель стал обладателем Кубка лиги, обыграв в финале заклятого соперника «Рейнджерс» в серии пенальти.