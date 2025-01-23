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Шотландия
23 января 2025, 07:36 | Обновлено 23 января 2025, 07:42
342
0

Продолжит семейное дело. Шмейхель заключил новый контракт с Селтиком

Соглашение действительно до лета 2026 года

23 января 2025, 07:36 | Обновлено 23 января 2025, 07:42
342
0
Продолжит семейное дело. Шмейхель заключил новый контракт с Селтиком
IMAGO. Каспер Шмейхель

38-летний сын легендарного голкипера Петер Шмейхеля, Каспер Шмейхель, продолжит выступать на профессиональном уровне за шотландский «Селтик».

Как отметила пресслужба клуба, вратарь подписал новое соглашение с клубом, которое рассчитано до лета 2026 года.

«Я рад продлить свой контракт с клубом. Меня прекрасно приняли здесь, и я наслаждаюсь каждой минутой в «Селтике».

Мы уже добились успехов этого сезона, и все в клубе сосредоточены на том, чтобы добиться большего.

Было отлично снова работать с этим тренером и быть частью такого замечательного коллектива, и я хотел бы быть частью этого в будущем», – сказал Каспер.

Голкипер присоединился к гранду Шотландии летом 2024 года и за это время наиграл 35 поединков.

Вместе с «Селтиком» Шмейхель стал обладателем Кубка лиги, обыграв в финале заклятого соперника «Рейнджерс» в серии пенальти.

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Каспер Шмейхель Селтик чемпионат Шотландии по футболу продление контракта
Андрій Вітренко Источник: ФК Селтик
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