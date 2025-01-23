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Украина. Первая лига
23 января 2025, 05:34 | Обновлено 23 января 2025, 05:44
61
0

ПЛАКСА: «В Буковине играют мои друзья. Стоит задание – попасть в УПЛ»

Полузащитник стал первым зимним новичком клуба из Черновцов

23 января 2025, 05:34 | Обновлено 23 января 2025, 05:44
61
0
ПЛАКСА: «В Буковине играют мои друзья. Стоит задание – попасть в УПЛ»
ФК Буковина. Родион Плакса

Первым зимним новичком «Буковины» стал полузащитник Родион Плакса, проведший первую половину сезона 2024/2025 в составе одного из лидеров УПЛ «Александрии». После подписания соглашения с клубом Родион дал интервью.

– Родион, расскажи, какие твои первые впечатления от города, клуба и команды. Что уже успел увидеть?

– Спасибо за поздравления! Город я еще не успел рассмотреть, ну а пока все нравится: и как ко мне относится персонал, и то, что главный тренер уже пообщался со мной – было очень приятно!

– Расскажи подробнее, как ты оказался в «Буковине». Долго ли продолжались переговоры с клубом? Долго ли тебя уговаривали перейти в Буковину?

– Я знал, что была заинтересованность клуба во мне. Я не раздумывал над предложением как-то долго. Агент мне сказал, что главный тренер «Буковины» хочет видеть меня в команде, и я никак не сомневался. Я довольно быстро подписал с клубом соглашение.

– Следил ли за выступлениями «Буковины» в сезоне и что вообще знаешь о клубе?

– Конечно, следил, потому что здесь играют достаточно много моих друзей, с некоторыми из них играл еще в детстве. Это, к примеру, Даниил Голуб. Я всегда следил за его карьерой.

– Расскажи, пожалуйста, поподробнее о знакомстве с футболистами команды.

– Я тоже знаю Андрея Андрейчука – играли вместе с ним в «Александрии». С Дмитрием Шинкаренко выступали вместе за дубль Мариуполя. С остальными ребятами пересекался в матчах юношеских и молодежных команд.

– Чем именно тебя привлекло предложение клуба?

– Во-первых, клуб интересовался мной. Всегда приятно когда тебе интересуются и в таких случаях надо переходить в такой клуб. Во-вторых, привлекают задачи, стоящие перед «Буковиной». Задача попасть в УПЛ – это очень круто!

– Собственно, ты переходишь из клуба УПЛ в клуб Первой лиги. Размышлял ли над тем, что придется сделать шаг назад?

– Я не считаю, что делаю шаг назад. Я уже играл в Первой лиге за Мариуполь. Тогда не мог в полной мере привыкнуть к требованиям лиги, а сейчас спокойно перехожу в выступающий там клуб. Если буду постоянно играть за Буковину, этот переход пойдет мне на пользу. Это лучше, чем когда ты сидишь на скамейке запасных в клубе УПЛ и твою игру никто не видит.

– Несмотря на твой молодой возраст, ты уже поиграл в нескольких клубах и, в частности, в Премьер-лиге. Расскажи о своем опыте выступлений в элитном дивизионе.

– В УПЛ я дебютировал за «Мариуполь» в поединке против «Шахтера». Потом, когда в 2022 году началась война, я перешел в Черноморец. Поиграл немного в Одессе, затем получил небольшую травму и в итоге мы с «Черноморцем» прекратили сотрудничество. Следующим моим клубом УПЛ была «Александрия».

– Опиши себя как футболиста, расскажи нашим болельщикам о своих качествах, позиции, на которой выступаешь.

– Позиция – инсайд, а описывать себя… Пусть это лучше делают болельщики и тренеры, с моей стороны это будет выглядеть нескромно.

– Какой видишь цель выступлений в черновицком клубе?

– Приносить команде как можно больше пользы своими голами, передачами, качественной игрой и стараться, чтобы она побеждала в каждом матче.

– Мы общаемся в твой день рождения. Как тебя поздравили сегодня? Чего пожелали и чего ты пожелаешь сам?

– Меня поздравили главный тренер, Даниило Голуб – это что касается моей новой команды. А так, само собой, звонили родители, жена. Чего я могу пожелать себе? Наверное, как и всем: мира Украиные, чтобы поскорее в стране закончилась война.

– Совсем скоро начинается тренировочное собрание «Буковины». В каком физическом и психологическом состоянии подходишь к ним?

– Физически, считаю, к собранию готов. Отпуск был длительный, но я каждый день занимался по своему распорядку дня. У меня есть тренер по физической подготовке, с которым я постоянно занимался. Наверное, на собрании буду в хорошей форме. Но командные тренировки – это другие нагрузки, да и вообще – совсем другое дело.

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Николай Степанов Источник: ФК Буковина
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