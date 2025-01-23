ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала полузащитника. Это первый зимний новичок

Первым зимним новичком черновицкой «Буковины» стал экс-игрок «Александрия» Родион Плакса.

Договор 23-летнего полузащитника с желто-черными рассчитан до 30 июня 2026 года.

Родион Плакса – воспитанник донецкого Шахтера и Олимпии-Азовсталь. Сезон 2019/20 провел в составе ФК «Мариуполь» U-19, а в следующей кампании дебютировал за основную команду азовцев в Премьер-лиге, выйдя в стартовом составе на матч с «Шахтером». Далее в карьере полузащитника был одесский «Черноморец» (8 поединков в УПЛ).

Сезон 2023/24 Плакса начал в «Александрии». Всего за «горожан» сыграл в 12 матчах, в которых забил 4 мяча. Также полузащитник, который может закрыть любую позицию в центре поля, в весенней части прошлого сезона выступал на правах аренды в составе Перволигового ФСК Мариуполь (9 поединков, 1 гол).

В текущей кампании Родион провел две игры за основную команду Александрии, отличившись двумя забитыми мячами, а также выступал за Александрию-2 во Второй лиге (7 матчей, 4 гола).