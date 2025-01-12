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Украина. Первая лига
12 января 2025, 18:19 | Обновлено 12 января 2025, 18:24
496
0

Источник: полузащитник, покинувший Александрию, станет игроком Буковины

Родион Плакса продолжит карьеру в Первой лиге

12 января 2025, 18:19 | Обновлено 12 января 2025, 18:24
496
0
Источник: полузащитник, покинувший Александрию, станет игроком Буковины
Родион Плакса. Фото: ФК Мариуполь

Полузащитник Родион Плакса недолго оставался без клуба. Игрок ушел из «Александрии» свободным агентом. Новой командой 22-летнего игрока станет «Буковина», которая выступает в Первой лиге.

Контракт с новым клубом Плакса заключил на 2 сезона, сообщает журналист Сергей Тищенко в своем Telegram-канале. В соглашении присутствует пункт о продолжении сотрудничества.

Воспитанник донецкого «Шахтера» начинал карьеру в «Мариуполе». Выступал также за «Черноморец», а первый матч в составе «Александрии» провел в июле 2023 года.

В текущем сезоне провел 7 матчей за Александрию-2» во Второй лиге, в которых забил 4 мяча. За первую команду сыграл 2 поединка. Отметился двумя голами в матче Кубка Украины против клуба ЮКСА (4:1).

Ранее сообщалось, что один из лидеров УПЛ попрощался с полузащитником.

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Родион Плакса Буковина Черновцы Александрия чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины свободный агент трансферы трансферы УПЛ
Сергій Турчак Источник: Telegram
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