Источник: полузащитник, покинувший Александрию, станет игроком Буковины

Полузащитник Родион Плакса недолго оставался без клуба. Игрок ушел из «Александрии» свободным агентом. Новой командой 22-летнего игрока станет «Буковина», которая выступает в Первой лиге.

Контракт с новым клубом Плакса заключил на 2 сезона, сообщает журналист Сергей Тищенко в своем Telegram-канале. В соглашении присутствует пункт о продолжении сотрудничества.

Воспитанник донецкого «Шахтера» начинал карьеру в «Мариуполе». Выступал также за «Черноморец», а первый матч в составе «Александрии» провел в июле 2023 года.

В текущем сезоне провел 7 матчей за Александрию-2» во Второй лиге, в которых забил 4 мяча. За первую команду сыграл 2 поединка. Отметился двумя голами в матче Кубка Украины против клуба ЮКСА (4:1).

Ранее сообщалось, что один из лидеров УПЛ попрощался с полузащитником.