Украина. Премьер лига23 января 2025, 04:47 | Обновлено 23 января 2025, 05:27
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Кривбасс заинтересован в услугах гамбийского вингера, играющего в Словакии
Аласана Йираджанга выступает за клуб «Железиарне» Подбрезова
23 января 2025, 04:47 | Обновлено 23 января 2025, 05:27
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Криворожский «Кривбасс» проявляет интерес к 20-летнему гамбийцу по имени Аласана Йираджанг, информирует Telegram-канал Бей-беги.
Клуб из Кривого Рога рассматривает вингера словацкой команды «Железиарное» Подбрезова как возможное усиление атакующей линии.
Молодой игрок из Гамбии проводит отличный сезон в словацкой Суперлиге. В 24 матчах он забил 8 голов и отдал 2 ассиста.
Трансферная стоимость гамбийского футболиста, по данным веб-портала Transfermarkt, составляет 600 тысяч евро.
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