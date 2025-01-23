Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс заинтересован в услугах гамбийского вингера, играющего в Словакии
Украина. Премьер лига
23 января 2025, 04:47 | Обновлено 23 января 2025, 05:27
57
0

Кривбасс заинтересован в услугах гамбийского вингера, играющего в Словакии

Аласана Йираджанга выступает за клуб «Железиарне» Подбрезова

23 января 2025, 04:47 | Обновлено 23 января 2025, 05:27
57
0
Кривбасс заинтересован в услугах гамбийского вингера, играющего в Словакии
Twitter. Аласана Йираджанг

Криворожский «Кривбасс» проявляет интерес к 20-летнему гамбийцу по имени Аласана Йираджанг, информирует Telegram-канал Бей-беги.

Клуб из Кривого Рога рассматривает вингера словацкой команды «Железиарное» Подбрезова как возможное усиление атакующей линии.

Молодой игрок из Гамбии проводит отличный сезон в словацкой Суперлиге. В 24 матчах он забил 8 голов и отдал 2 ассиста.

Трансферная стоимость гамбийского футболиста, по данным веб-портала Transfermarkt, составляет 600 тысяч евро.

По теме:
ПЛАКСА: «В Буковине играют мои друзья. Стоит задание – попасть в УПЛ»
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала полузащитника. Это первый зимний новичок
Защитник албанского клуба Партизани заинтересовал руководство Кривбасса
Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ
Николай Степанов Источник: Бей-беги
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
Футбол | 22 января 2025, 06:23 1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны

Вечером 21 января состоялись поединки 7-го тура Лиги чемпионов

«Эффект Сикана». Реакция фанатов на победу Шахтера над Брестом
Футбол | 23 января 2025, 03:58 2
«Эффект Сикана». Реакция фанатов на победу Шахтера над Брестом
«Эффект Сикана». Реакция фанатов на победу Шахтера над Брестом

Шахтер победил Брест в матче 7-го тура Лиги чемпионов со счетом 2:0

Секреты игры на контратаках. Фейеноорд сенсационно розгромил Баварию
Футбол | 23.01.2025, 00:04
Секреты игры на контратаках. Фейеноорд сенсационно розгромил Баварию
Секреты игры на контратаках. Фейеноорд сенсационно розгромил Баварию
14-я ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Australian Open
Теннис | 22.01.2025, 05:37
14-я ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Australian Open
14-я ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Australian Open
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
Футбол | 22.01.2025, 07:43
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
21.01.2025, 11:01
Бокс
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
22.01.2025, 00:03 6
Бокс
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
21.01.2025, 19:29 462
Футбол
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
22.01.2025, 09:04 4
Бокс
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
22.01.2025, 19:25 6
Хоккей
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
21.01.2025, 23:59 61
Футбол
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
21.01.2025, 20:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем