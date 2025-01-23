Кривбасс заинтересован в услугах гамбийского вингера, играющего в Словакии

Криворожский «Кривбасс» проявляет интерес к 20-летнему гамбийцу по имени Аласана Йираджанг, информирует Telegram-канал Бей-беги.

Клуб из Кривого Рога рассматривает вингера словацкой команды «Железиарное» Подбрезова как возможное усиление атакующей линии.

Молодой игрок из Гамбии проводит отличный сезон в словацкой Суперлиге. В 24 матчах он забил 8 голов и отдал 2 ассиста.

Трансферная стоимость гамбийского футболиста, по данным веб-портала Transfermarkt, составляет 600 тысяч евро.