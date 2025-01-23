Симоне ИНДЗАГИ: «Предстоит сделать последний шаг»

Тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями касательно выездной победы над «Спартой» Прага в седьмом туре Лиги чемпионов (1:0).

«Я поздравил своих ребят – мы показали оптимальную игру против физически сильных соперников. Мы хорошо защищались на стандартных положениях и оставались сосредоточенными на протяжении всего матча.

У нас были шансы во втором тайме решить исход игры, но мы ими не воспользовались. Мы оставались сосредоточенными. Теперь нам предстоит сделать последний шаг – все в наших руках.

У нас 16 очков после семи матчей, и мы пропустили только один гол, несмотря на то, что играли против действительно сильных команд. Я очень доволен этим», – проанализировал Индзаги.

Действующий чемпион Италии «Интер» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Лиги чемпионов. Дальше на коллектив ожидает домашняя игра против «Монако».