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Лига чемпионов
23 января 2025, 04:40 | Обновлено 23 января 2025, 04:43
175
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Предстоит сделать последний шаг»

«Интеру» удалось преодолеть «Спарту» в 7-м туре ЛЧ

23 января 2025, 04:40 | Обновлено 23 января 2025, 04:43
175
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Предстоит сделать последний шаг»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями касательно выездной победы над «Спартой» Прага в седьмом туре Лиги чемпионов (1:0).

«Я поздравил своих ребят – мы показали оптимальную игру против физически сильных соперников. Мы хорошо защищались на стандартных положениях и оставались сосредоточенными на протяжении всего матча.

У нас были шансы во втором тайме решить исход игры, но мы ими не воспользовались. Мы оставались сосредоточенными. Теперь нам предстоит сделать последний шаг – все в наших руках.

У нас 16 очков после семи матчей, и мы пропустили только один гол, несмотря на то, что играли против действительно сильных команд. Я очень доволен этим», – проанализировал Индзаги.

Действующий чемпион Италии «Интер» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Лиги чемпионов. Дальше на коллектив ожидает домашняя игра против «Монако».

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Лига чемпионов Симоне Индзаги Интер Милан Спарта Прага пресс-конференция
Андрій Вітренко Источник: УЕФА
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