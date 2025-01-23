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Лига чемпионов
23 января 2025, 01:00 | Обновлено 23 января 2025, 01:25
185
0

Сенсационное падение гиганта. Статистика матча: Фейеноорд – Бавария

Подопечные Компани не смогли одержать победу в гостях (3:0)

23 января 2025, 01:00 | Обновлено 23 января 2025, 01:25
185
0
Сенсационное падение гиганта. Статистика матча: Фейеноорд – Бавария
Getty Images/Global Images Ukraine

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов в Роттердаме состоялась встреча между «Фейеноордом» и «Баварией». Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 3:0. Хименес отметился дублем, Уэда забил один мяч.

Статистика

Фейеноорд – Бавария

  • Владение мячом: 20% – 80%
  • Ожидаемые голы (xG): 1.75 – 2.80
  • Большие шансы: 3 – 11
  • Удары по воротам: 8 – 30
  • Удары в створ ворот: 3 – 6
  • Сейвы: 7 – 0
  • Угловые: 1 – 13
  • Фолы: 5 – 6
  • Передачи: 192 – 736
  • Точные передачи: 121 – 664
  • Отборы мяча: 17 – 16
  • Штрафные удары: 5 – 5
  • Желтые карточки: 1 – 4

В текущем розыгрыше ЛЧ «Фейеноорд» находится на 11-м месте с 13 очками в турнирной таблице (4 победы, 1 ничья, 2 поражения). «Бавария» занимает 15-е место с 12 очками (4 победы, 0 ничьих, 3 поражения).

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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