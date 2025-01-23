Лига чемпионов23 января 2025, 01:00 | Обновлено 23 января 2025, 01:25
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Сенсационное падение гиганта. Статистика матча: Фейеноорд – Бавария
Подопечные Компани не смогли одержать победу в гостях (3:0)
23 января 2025, 01:00 | Обновлено 23 января 2025, 01:25
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22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов в Роттердаме состоялась встреча между «Фейеноордом» и «Баварией». Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 3:0. Хименес отметился дублем, Уэда забил один мяч.
Статистика
Фейеноорд – Бавария
- Владение мячом: 20% – 80%
- Ожидаемые голы (xG): 1.75 – 2.80
- Большие шансы: 3 – 11
- Удары по воротам: 8 – 30
- Удары в створ ворот: 3 – 6
- Сейвы: 7 – 0
- Угловые: 1 – 13
- Фолы: 5 – 6
- Передачи: 192 – 736
- Точные передачи: 121 – 664
- Отборы мяча: 17 – 16
- Штрафные удары: 5 – 5
- Желтые карточки: 1 – 4
В текущем розыгрыше ЛЧ «Фейеноорд» находится на 11-м месте с 13 очками в турнирной таблице (4 победы, 1 ничья, 2 поражения). «Бавария» занимает 15-е место с 12 очками (4 победы, 0 ничьих, 3 поражения).
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