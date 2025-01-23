Сенсационное падение гиганта. Статистика матча: Фейеноорд – Бавария

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов в Роттердаме состоялась встреча между «Фейеноордом» и «Баварией». Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 3:0. Хименес отметился дублем, Уэда забил один мяч.

Статистика

Фейеноорд – Бавария

Владение мячом: 20% – 80%

Ожидаемые голы (xG): 1.75 – 2.80

Большие шансы: 3 – 11

Удары по воротам: 8 – 30

Удары в створ ворот: 3 – 6

Сейвы: 7 – 0

Угловые: 1 – 13

Фолы: 5 – 6

Передачи: 192 – 736

Точные передачи: 121 – 664

Отборы мяча: 17 – 16

Штрафные удары: 5 – 5

Желтые карточки: 1 – 4

В текущем розыгрыше ЛЧ «Фейеноорд» находится на 11-м месте с 13 очками в турнирной таблице (4 победы, 1 ничья, 2 поражения). «Бавария» занимает 15-е место с 12 очками (4 победы, 0 ничьих, 3 поражения).