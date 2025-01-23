Разгромная победа сливочных. Статистика матча: Реал Мадрид – РБ Зальцбург

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» состоялась встреча между командами «Реал Мадрид» и «РБ Зальцбург». Матч завершился со счетом 5:1 в пользу «сливочных». Забитыми мячами отметились Родриго (дубль), Мбаппе, Винисиус (дубль) и Бидструп.

Статистика

Реал Мадрид – РБ Зальцбург

Владение мячом: 70% – 30%

Ожидаемые голы (xG): 2.70 – 0.58

Большие шансы: 3 – 0

Удары по воротам: 14 – 9

Удары в створ ворот: 6 – 3

Сейвы: 2 – 1

Угловые: 10 – 3

Фолы: 11 – 9

Передачи: 792 – 332

Точные передачи: 734 – 285

Отборы мяча: 19 – 22

Штрафные удары: 9 – 11

Желтые карточки: 1 – 0

Мадридский «Реал» находится на 16-м месте в турнирной таблице с 12 очками. «РБ Зальцбург» расположился на 34-й позиции с 3 очками.