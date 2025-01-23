Лига чемпионов23 января 2025, 00:43 | Обновлено 23 января 2025, 01:26
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Разгромная победа сливочных. Статистика матча: Реал Мадрид – РБ Зальцбург
Поединок завершился победой подопечных Анчелотти (5:1)
23 января 2025, 00:43 | Обновлено 23 января 2025, 01:26
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22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» состоялась встреча между командами «Реал Мадрид» и «РБ Зальцбург». Матч завершился со счетом 5:1 в пользу «сливочных». Забитыми мячами отметились Родриго (дубль), Мбаппе, Винисиус (дубль) и Бидструп.
Статистика
Реал Мадрид – РБ Зальцбург
- Владение мячом: 70% – 30%
- Ожидаемые голы (xG): 2.70 – 0.58
- Большие шансы: 3 – 0
- Удары по воротам: 14 – 9
- Удары в створ ворот: 6 – 3
- Сейвы: 2 – 1
- Угловые: 10 – 3
- Фолы: 11 – 9
- Передачи: 792 – 332
- Точные передачи: 734 – 285
- Отборы мяча: 19 – 22
- Штрафные удары: 9 – 11
- Желтые карточки: 1 – 0
Мадридский «Реал» находится на 16-м месте в турнирной таблице с 12 очками. «РБ Зальцбург» расположился на 34-й позиции с 3 очками.
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