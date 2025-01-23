Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Невероятный камбэк в Париже. Статистика матча: ПСЖ – Манчестер Сити
Лига чемпионов
23 января 2025, 00:13 | Обновлено 23 января 2025, 01:28
510
0

Невероятный камбэк в Париже. Статистика матча: ПСЖ – Манчестер Сити

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев поля

23 января 2025, 00:13 | Обновлено 23 января 2025, 01:28
510
0
Невероятный камбэк в Париже. Статистика матча: ПСЖ – Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Парк де Пренс» состоялась встреча между командами «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Поединок завершился победой «парижан» (4:2). Забитыми мячами отметились Грилиш, Холанд, Дембеле, Баркола, Жоау Невеш и Гонсалу Рамуш.

Статистика

ПСЖ – Ман Сити

  • Владение мячом: 63% – 37%
  • Ожидаемые голы (xG): 2.75 – 1.78
  • Большие шансы: 8 – 5
  • Удары по воротам: 26 – 9
  • Удары в створ ворот: 9 – 6
  • Сейвы: 4 – 4
  • Угловые: 11 – 6
  • Фолы: 10 – 10
  • Передачи: 615 – 356
  • Точные передачи: 561 – 293
  • Отборы мяча: 18 – 18
  • Штрафные удары: 10 – 10
  • Желтые карточки: 1 – 1

В текущем розыгрыше ЛЧ «ПСЖ» находится на 22-м месте с 10 очками в турнирной таблице (3 победы, 1 ничья, 3 поражения). У «Манчестер Сити» ситуация немного хуже: 25-е место с 8 очками (2 победы, 2 ничьи, 3 поражения).

По теме:
Спокойная победа в Лондоне. Статистика матча: Арсенал - Динамо Загреб
Цыганков не удивил. Известны оценки матча Лиги чемпионов Милан – Жирона
Минимальная победа на Сан-Сиро. Статистика матча: Милан – Жирона
ПСЖ Манчестер Сити ПСЖ - Манчестер Сити Лига чемпионов статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков и Ко не выстояли на Сан Сиро. Милан одолел Жирону в Лиге чемпионов
Футбол | 23 января 2025, 00:02 1
Цыганков и Ко не выстояли на Сан Сиро. Милан одолел Жирону в Лиге чемпионов
Цыганков и Ко не выстояли на Сан Сиро. Милан одолел Жирону в Лиге чемпионов

Итальянский гранд обыграл соперника со счетом 1:0

Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»
Футбол | 22 января 2025, 15:45 9
Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»
Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»

Ничья в январе – нормальное явление

14-я ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Australian Open
Теннис | 22.01.2025, 05:37
14-я ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Australian Open
14-я ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Australian Open
Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
Футбол | 22.01.2025, 21:42
Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
Универсиада. Определен соперник сборной Украины по хоккею в матче за бронзу
Хоккей | 22.01.2025, 06:30
Универсиада. Определен соперник сборной Украины по хоккею в матче за бронзу
Универсиада. Определен соперник сборной Украины по хоккею в матче за бронзу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
21.01.2025, 02:15 3
Хоккей
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
21.01.2025, 11:58 2
Футбол
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
21.01.2025, 23:59 61
Футбол
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
22.01.2025, 08:24 7
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
21.01.2025, 09:15 2
Бокс
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
21.01.2025, 20:23 1
Футбол
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
22.01.2025, 07:48 10
Бокс
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
22.01.2025, 09:04 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем