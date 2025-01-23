Невероятный камбэк в Париже. Статистика матча: ПСЖ – Манчестер Сити

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Парк де Пренс» состоялась встреча между командами «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Поединок завершился победой «парижан» (4:2). Забитыми мячами отметились Грилиш, Холанд, Дембеле, Баркола, Жоау Невеш и Гонсалу Рамуш.

Статистика

ПСЖ – Ман Сити

Владение мячом: 63% – 37%

Ожидаемые голы (xG): 2.75 – 1.78

Большие шансы: 8 – 5

Удары по воротам: 26 – 9

Удары в створ ворот: 9 – 6

Сейвы: 4 – 4

Угловые: 11 – 6

Фолы: 10 – 10

Передачи: 615 – 356

Точные передачи: 561 – 293

Отборы мяча: 18 – 18

Штрафные удары: 10 – 10

Желтые карточки: 1 – 1

В текущем розыгрыше ЛЧ «ПСЖ» находится на 22-м месте с 10 очками в турнирной таблице (3 победы, 1 ничья, 3 поражения). У «Манчестер Сити» ситуация немного хуже: 25-е место с 8 очками (2 победы, 2 ничьи, 3 поражения).