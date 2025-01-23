Лига чемпионов23 января 2025, 00:13 | Обновлено 23 января 2025, 01:28
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Невероятный камбэк в Париже. Статистика матча: ПСЖ – Манчестер Сити
Матч завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев поля
23 января 2025, 00:13 | Обновлено 23 января 2025, 01:28
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22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Парк де Пренс» состоялась встреча между командами «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Поединок завершился победой «парижан» (4:2). Забитыми мячами отметились Грилиш, Холанд, Дембеле, Баркола, Жоау Невеш и Гонсалу Рамуш.
Статистика
ПСЖ – Ман Сити
- Владение мячом: 63% – 37%
- Ожидаемые голы (xG): 2.75 – 1.78
- Большие шансы: 8 – 5
- Удары по воротам: 26 – 9
- Удары в створ ворот: 9 – 6
- Сейвы: 4 – 4
- Угловые: 11 – 6
- Фолы: 10 – 10
- Передачи: 615 – 356
- Точные передачи: 561 – 293
- Отборы мяча: 18 – 18
- Штрафные удары: 10 – 10
- Желтые карточки: 1 – 1
В текущем розыгрыше ЛЧ «ПСЖ» находится на 22-м месте с 10 очками в турнирной таблице (3 победы, 1 ничья, 3 поражения). У «Манчестер Сити» ситуация немного хуже: 25-е место с 8 очками (2 победы, 2 ничьи, 3 поражения).
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