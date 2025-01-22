Винисиус забил 100-й гол за Реал Мадрид

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» проходит поединок между командами «Реал Мадрид» и «РБ Зальцбург». Голами отметились Родриго (дубль), Мбаппе и Винисиус.

Забитый мяч в ворота австрийского клуба стал для бразильца 100-м в футболке мадридского «Реала». Кроме забитой сотни Винисиус в 291 матче отдал также 84 ассиста.

В этом розыгрыше ЛЧ вингер «сливочных» провел 6 матчей, забил 7 голов и отдал один ассист. «Реал» располагается на 16-м месте в турнирной таблице с 12 очками.