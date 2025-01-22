Винисиус забил 100-й гол за Реал Мадрид
В матче против «РБ Зальцбург» бразилец отметился забитым мячом
22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» проходит поединок между командами «Реал Мадрид» и «РБ Зальцбург». Голами отметились Родриго (дубль), Мбаппе и Винисиус.
Забитый мяч в ворота австрийского клуба стал для бразильца 100-м в футболке мадридского «Реала». Кроме забитой сотни Винисиус в 291 матче отдал также 84 ассиста.
В этом розыгрыше ЛЧ вингер «сливочных» провел 6 матчей, забил 7 голов и отдал один ассист. «Реал» располагается на 16-м месте в турнирной таблице с 12 очками.
Vini Jr scores his 100th goal for Real Madrid. pic.twitter.com/Szg6yrpjQo— StatMuse FC (@statmusefc) January 22, 2025
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