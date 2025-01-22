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  4. «Не мог спать». Миколенко объяснил, почему тяжело в Эвертоне после Динамо
Англия
22 января 2025, 23:26 |
1078
1

«Не мог спать». Миколенко объяснил, почему тяжело в Эвертоне после Динамо

Украинский защитник не привык бороться за сохранение прописки

22 января 2025, 23:26 |
1078
1
«Не мог спать». Миколенко объяснил, почему тяжело в Эвертоне после Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал, что ему до сих пор трудно привыкнуть к тому, что его команда должна бороться не за высокие места в чемпионате, а за сохранение прописки в дивизионе.

«Это очень трудно, трудно морально – когда ты играешь три года и каждый год тебе приходится бороться за право остаться. Для меня это нелегко.

Мне с этим трудно, но я каждый раз выхожу на поле и стараюсь прогрессировать, чтобы помочь нам не оказаться в ситуации, когда команда борется за выживание.

Конечно, дома я стараюсь не думать об этом, но моя жена рассказывала, что год или два назад, когда мы оказывались в зоне вылета после некоторых матчей, я просыпался каждое утро в одном и том же месте. Она говорила мне: «Не волнуйся, все в порядке».

Я особенно переживал по этому поводу в конце первого сезона. Я иногда не мог спать из-за этого давления, но это нормально.

Я понимаю наших болельщиков, когда они поддерживают нас в каждом матче, а мы не достигаем результата. Это так раздражает, если мы проигрываем или играем вничью», – цитирует Виталия BBC.

Миколенко является воспитанником киевского «Динамо», в составе которого он становился чемпионом Украины, дважды выигрывал национальный кубок и трижды – Суперкубок страны.

Ранее фанаты «Эвертона» отреагировали на игру Виталия в победном матче 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».

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Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Динамо Киев
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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MaximusOne
Не поняв, в якому одному і тому самому місці він прокидався ? 😂 
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