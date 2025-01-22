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  4. Почему задерживается переход украинского Холанда? Названы причины
Германия
22 января 2025, 23:01 |
1348
4

Почему задерживается переход украинского Холанда? Названы причины

Артем Степанов должен перейти в Кайзерслаутерн

22 января 2025, 23:01 |
1348
4
Почему задерживается переход украинского Холанда? Названы причины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Переход украинского форварда «Байера» Артема Степанова в «Кайзерслаутерн» несколько затянулся. Ресурс RLP Today назвал две возможные причины этого.

Отмечается, что переход Степанова мог затянуться из-за травмы другого форварда «Байера» - Мартена Терье, который выбыл до конца сезона. Учитывая повреждения у других игроков линии атаки, леверкузенский клуб решил не спешить с переходом украинца.

Другой причиной называется возможные разногласия относительно условий аренды Артема между «Байером» и «Кайзерслаутерном». Клуб из второй немецкой Бундеслиги хотел бы, чтобы в соглашение была включена опция о выкупе контракта Степанова. Леверкузенцы же готовы отдать украинца в аренду на 1,5 года, но без прав на его полноценный трансфер.

В текущем сезоне Степанов сыграл за первую команду «Байера» 1 матч, результативными действиями он не отметился. Из-за внешнего сходства Артема часто сравнивают с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Ранее Степанов продлил контракт с «Байером».

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Артем Степанов Байер Кайзерслаутерн трансферы трансферы Бундеслиги Эрлинг Холанд
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 4
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NadalKing
Чого ви до!балися??? Його укр.Холандом називають тільки із-за причехі,..А вона дійсно схожа..
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Saar
"український холланд"
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0
MaximusOne
Тут вже одного українським Лукаку називали, а на практиці виявилося шо навіть близько...
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0
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