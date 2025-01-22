Почему задерживается переход украинского Холанда? Названы причины

Переход украинского форварда «Байера» Артема Степанова в «Кайзерслаутерн» несколько затянулся. Ресурс RLP Today назвал две возможные причины этого.

Отмечается, что переход Степанова мог затянуться из-за травмы другого форварда «Байера» - Мартена Терье, который выбыл до конца сезона. Учитывая повреждения у других игроков линии атаки, леверкузенский клуб решил не спешить с переходом украинца.

Другой причиной называется возможные разногласия относительно условий аренды Артема между «Байером» и «Кайзерслаутерном». Клуб из второй немецкой Бундеслиги хотел бы, чтобы в соглашение была включена опция о выкупе контракта Степанова. Леверкузенцы же готовы отдать украинца в аренду на 1,5 года, но без прав на его полноценный трансфер.

В текущем сезоне Степанов сыграл за первую команду «Байера» 1 матч, результативными действиями он не отметился. Из-за внешнего сходства Артема часто сравнивают с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Ранее Степанов продлил контракт с «Байером».