В среду, 22 января, прошел матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Брестом».

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Матч прошел на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене. «Шахтер» победил со счетом 2:0.

После завершения матча авторитетный статистический портал WhoScored поставил самую высокую оценку Кевину (8.8) – автору первого гола в матче. Высокий балл также получил и голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык – 7.9. У Георгия Судакова 7.1.

Отметим, что после завершения матча в УЕФА признали Георгия Судакова лучшим игроком поединка.

Оценки матча Шахтер – Брест от WhoScored