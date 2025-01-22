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  4. Судаков – не лучший. Известны оценки матча Лиги чемпионов Шахтер – Брест
Лига чемпионов
22 января 2025, 22:37 |
1364
4

Судаков – не лучший. Известны оценки матча Лиги чемпионов Шахтер – Брест

Наибольшее признание досталось Кевину

22 января 2025, 22:37 |
1364
4
Судаков – не лучший. Известны оценки матча Лиги чемпионов Шахтер – Брест
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

В среду, 22 января, прошел матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Брестом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене. «Шахтер» победил со счетом 2:0.

После завершения матча авторитетный статистический портал WhoScored поставил самую высокую оценку Кевину (8.8) – автору первого гола в матче. Высокий балл также получил и голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык – 7.9. У Георгия Судакова 7.1.

Отметим, что после завершения матча в УЕФА признали Георгия Судакова лучшим игроком поединка.

Оценки матча Шахтер – Брест от WhoScored

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WhoScored Брест (Франция) Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Брест Кевин (Шахтер) Георгий Судаков оценки
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 4
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samird
Цікавий вибір заголовку. Як на мене більше пасує: "Судаков був не найгіршим".
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+1
MaximusOne
Егіналду я на полі бачив, Криськіва ні, як в них однакова оцінка незрозуміло. 
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0
Strontium
Бразильский вариант сработал.
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0
MaximusOne
В Матвієнка занижена оцінка, так в нього була та втрата м'яча в штрафному яка чуть не призвела до голу, але він не винен що всі цілий час на нього пасують, замість того щоб просто вибити або віддати пас вперед.
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0
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