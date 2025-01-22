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  4. В Трабзонспоре объяснили, для каких целей приобрели Сикана у Шахтера
Турция
22 января 2025, 22:13 |
1262
1

В Трабзонспоре объяснили, для каких целей приобрели Сикана у Шахтера

Форвард сборной Украины официально стал игроком турецкого клуба

22 января 2025, 22:13 |
1262
1
В Трабзонспоре объяснили, для каких целей приобрели Сикана у Шахтера
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Донецкий «Шахтер» официально объявил о продаже форварда сборной Украины Даниила Сикана. Футболиста подписал турецкий «Трабзонспор».

Вице-президент «Трабзонспора» Зеят Кафкас объяснил, для чего турецкий клуб подписал украинского нападающего.

«Я хотел бы поблагодарить Сикана за выбор такой великой команды, как Трабзонспор. Мы надеемся, что успешный период, который он оставил позади, продолжится таким же образом в «Трабзонспоре», и что он продолжит счастливую карьеру здесь. Наш главный приоритет – чтобы каждый игрок был счастлив в «Трабзонспоре». По случаю этой церемонии подписания я хотел бы поделиться еще одним желанием. «Я искренне надеюсь, что война в Украине прекратится и скоро будет мир», – сказал Кафкас.

Даниил Сикан выступал за «горняков» с января 2019 года. Всего на его счету 115 матчей в составе «оранжево-черных», в которых он забил 31 мяч и сделал 9 голевых передач. Вместе с «Шахтером» форвард трижды становился чемпионом Украины (2020, 2023, 2024), завоевал Кубок Украины (2024) и Суперкубок Украины (2021). Также играл на правах аренды за «Мариуполь», «Карпаты» и «Ганзу» (Германия). В сезоне-2024/25 на счету Даниила 18 матчей за дончан, 4 гола и 1 ассист.

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Дмитро Олійник Источник: ФК Трабзонспор
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