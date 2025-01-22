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Саудовская Аравия
22 января 2025, 22:11 | Обновлено 22 января 2025, 22:24
294
0

Клуб Саудовской Аравии хочет побить трансферный рекорд, подписав Винисиуса

«Аль-Ахли» предложит «Реалу» 350 миллионов евро

22 января 2025, 22:11 | Обновлено 22 января 2025, 22:24
294
0
Клуб Саудовской Аравии хочет побить трансферный рекорд, подписав Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Клубы из Саудовской Аравии хотят подписать звездного вингера «Реала» Винисиуса Жуниора. Как сообщает известный инсайдер Бен Джейкобс, «Аль-Ахли» готов заплатить за бразильца 350 миллионов евро.

«Во-первых, Винисиус имеет пункт об отступных в 1 миллиард евро, и очевидно, что саудовцы не собираются столько платить. В январе этого трансфера не будет. Но уже известен клуб, который хочет подписать Винисуса, несколько оманд, включая «Аль-Насср» и «Аль-Хилаль», заявили, что хотели бы получить игрока, но «Аль-Ахли» – команда, которая может получить Винисиуса, и причина в том, что «Аль-Иттихад» имеет Бензема, «Аль-Насср» - Роналду, а «Аль-Хилаль», во всяком случае, имеет Неймара. Если Неймар уйдет, они захотят Мо Салаха.

И хотя в «Аль-Ахли» есть несколько невероятных игроков, среди которых Иван Тони, Бобби Фирмино, Рияд Марез, есть ощущение, что есть место для одной дополнительной звезды-элиты. Поэтому Саудовская Аравия может попытаться сделать что-то довольно смелое летом.

Очевидно, что это будет очень трудно осуществить в 2025 году, но вот что мне сказали – это напоминает предложение мирового рекорда для Килиана Мбаппе, когда он еще был в «ПСЖ», от которого отказались.

Саудовская Аравия готова заплатить не 1 миллиард евро, а 350 миллионов евро. Это та цифра, о которой они думают, чтобы попытаться заставить «Реал Мадрид» сказать: «подождите минутку, это слишком хорошее предложение, чтобы от него отказаться».

«Пока что нет никакого ответа от игрока, но следите за этим. «Аль-Ахли«, Винисиус, лето 2025 года, 350 миллионов евро», – цитирует инсайдера GiveMeSport.

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Іван Распутін Источник: GiveMeSport
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